«Oslo politidistrikt har forståelse for, og deler et stykke på vei, de bekymringene bydelen har for

dette arrangementet. Politiet har imidlertid ikke adgang til å nekte arrangementet på dette

grunnlaget».

Dette skriver Oslos politimester Beate Gangås i sitt svar til bydelsutvalget på Søndre Nordstrand, som ba Oslo politidistrikt gjøre en ny vurdering av sikkerheten rundt den kommende Stopp Islamiseringen av Norge-markeringen på Mortensrud lørdag.

Har varslet

I svaret til bydelsutvalget understreker Oslo Politidistrikt at politiske markeringer ikke trenger tillatelse fra politiet, at markeringer skal meldes til politiet i god tid, og at SIAN har varslet politiet om arrangementet.

«Politiet har ikke adgang til å nekte en politisk markering på grunn av innholdet i budskapet som skal bli fremsatt» understreker Oslo politidistrikt, og viser til at forhåndssensur er forbudt i Grunnloven, selv om det er ventet hatefulle, straffbare ytringer.

«Bydelsutvalget mener at det er problematisk at organisasjoner eller enkeltindivider som sprer hets og hatefulle ytringer får tillatelse til å stå på Mortensrud torg. Bydelsutvalget ber derfor politiet om å vurdere den tillatelsen som er gitt til SIAN av Bymiljøetaten. Tillatelsen bør vurderes i lys av sikkerhetssituasjonen til torgets øvrige brukere og den aktuelle smittesituasjonen i bydelen», het det i vedtaket fra Søndre Nordstrand Bydelsutvalg etter utvalgets møte sist torsdag.

Motdemo

Det er varslet omfattende motdemonstrasjoner mot SIAN-markeringen lørdag, og bydelsutvalget uttrykte også bekymring for smittefare. Politiet understreker at de ikke kan stoppe en politisk demonstrasjon med mindre helsemyndigheter har besluttet at den ikke kan gjennomføres, og det foreligger ingen slik beslutning om SIAN-demonstrasjonen på Mortensrud.

Sarah Gaulin (Ap), Søndre Nordstrand bydelsutvalg. Foto: NTB Scanpix

Vedtaket med bekymringsmelding fra Søndre Nordstrand bydelsutvalg ble fattet med stemmene til Ap, Høyre, SV, Rødt og MDG. FrPs representant stemte imot. Det gjorde også Arbeiderparti-representant Sarah Gaulin, nestleder i Søndre Nordstrand bydelsutvalg.

– Vedtaket ba politiet gjøre noe som er i strid med Grunnloven. Det kunne jeg ikke gå inn for. Vi kan ikke forhåndssensurere slike arrangement. Jeg sa også klart ifra om dette på møtet i bydelsutvalget. Derfor måtte jeg stemme mot mitt eget parti i denne saken, sier Sarah Gaulin til Dagsavisen.

– Jeg har fått mye hets og beskyldinger i etterkant, og folk som spør om jeg støtter SIAN. Det gjør jeg ikke. Jeg skulle ønske SIAN ikke kom hit. Men når de først kommer hit, vet jeg at politiet jobber med situasjonen og følger opp arrangementet både med hensyn til smittevern og støy, sier Gaulin.

Hun postet svarbrevet fra politiet på sin Facebook-side onsdag.

– Jeg synes begrunnelsen fra politiet var god. Den viser at jeg ikke stemte feil. Politiet viser til Grunnloven og vern av demokratiet. Jeg er takknemlig for at vi har et system i Norge der politiet følger demokratiske spilleregler, sier hun.

Det er varslet flere demonstrasjoner mot SIAN-markeringen på Mortensrud. Det lokale initiativet «Søndre Nordstrand mot SIANs hat og polarisering» hadde varslet en demonstrasjon før SIANs markering, men har nå avlyst demonstrasjonen av smittevernhensyn. De vil likevel ha en stand på Mortensrud torg med appeller før SIAN-markeringen. Oslo mot Rasisme arrangerer støydemonstrasjon under SIAN-markeringen. Under SIANs markering på Tøyen torg i høst var det også omfattende motdemonstrasjoner med demonstranter som overdøvet SIANs taler med musikk og rop.

– Jeg har ikke tenkt å være tilstede under SIANs markering og kommer ikke til å delta i motdemonstrasjonen under markeringen. Det gir SIAN oppmerksomheten de ønsker, kommenterer Sarah Gaulin fra Søndre Nordstrand bydelsutvalg.

