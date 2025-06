USA-angrep  atomanlegg – Trump truer med tragedie

– Vi har gjennomført tre svært vellykkede angrep mot Irans tre atomanlegg, skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Han sier anleggene i Fordo, Natanz og Esfahan var mål for nattens angrep.

– En full bombelast ble sluppet over hovedmålet Fordo, legger han til.

– Alle flyene er nå ute av iransk luftrom og trygt på vei hjem, skriver presidenten videre i innlegget og gratulerer «våre flotte amerikanske krigere».

– Fred eller tragedie

I en kort tale til folket ved 4-tiden norsk tid sier Trump at målet var å ødelegge Irans evne til å anrike uran. Han sier atomanleggene er utslettet, men går ikke i detalj om angrepet eller skadene det førte til.

Videre sier han at Iran nå må inngå fred, og at fremtidige angrep vil bli enda verre om de ikke gjør det.

– For Iran venter enten fred eller tragedie, sier den amerikanske presidenten og kaller landet «Midtøstens bølle».

Brukte B-2 bombefly

Tidligere på dagen meldte flere medier at amerikanske B-2 bombefly så ut til å være på vei over Stillehavet. Etter bombetoktet over Iran bekrefter en tjenestemann overfor Reuters at B-2-fly deltok i angrepet.

Flytypen kan utstyres med USAs 13.600 kilo tunge GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, en såkalt «bunker buster», en bombe designet for å ødelegge mål dypt under bakken.

Ifølge Fox News brukte USA seks bunkerknusende bomber mot anlegget i Fordo, mens 30 Tomahawk-raketter ble skutt mot de andre atomanleggene.

En talsperson for beredskapsmyndighetene i Qom-provinsen, der Fordo ligger, bekrefter at anlegget er angrepet i «fiendtlige luftangrep», melder nyhetsbyrået Tasnim.

Også angrepene mot Natanz og Esfahan er bekreftet på iransk side.

Israel informert

Den israelske hærens radiostasjon viser til israelske tjenestemenn og sier landet var informert om det amerikanske bombetoktet på forhånd.

En tjenestemann sier til kringkasteren KAN at angrepet var fullt ut koordinert med Israel.

En tjenestemann Det hvite hus sier til NBC News at Trump også snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter angrepet, melder Sky News. De to har hatt nesten daglig kontakt den siste uken.

– I natt har president Trump og USA handlet med styrke. Hans dristige avgjørelse om å angripe Irans atomanlegg vil endre verdenshistorien, sier Benjamin Netanyahu.

– Jeg takker deg, og det israelske folket takker deg.

Varslet tenkepause

Trump sa nylig at han ville bruke inntil to uker på å vurdere om USA skulle slutte seg til de israelske angrepene mot Iran. Israel og Iran har angrepet hverandre med blant annet raketter og droner i en drøy uke.

Israelerne har også angrepet de iranske atomanleggene, men det skal bare vært USA som har kraftige og tunge nok bomber til å trenge dypt ned og føre til ødeleggelser på atomanlegget Fordo, som ligger under fjell.

På et møte i Organisasjonen for islamske stater (OIC) i Istanbul lørdag sa Irans utenriksminister at «det kommer til å bli svært farlig for alle hvis USA blir involvert i krigen».

Iranerne har advart USA om at de vil forsvare seg og gjengjelde dersom amerikanerne begynner å delta aktivt i krigføringen.

Langtrekkende B-2 bombefly utstyrt med svært tunge og kraftige bomber laget for å ramme mål dypt under bakken, deltok i angrepet på de iranske atomanleggene. Ledende spesialist Devan Halstead / USA luftforsvar / AP / NTB

Dette bildet tatt tidligere i år viser personell fra 509. bombeving i det amerikanske luftforsvaret som tar imot besetningen på et B-2 bombefly som har vært på oppdrag i Indiahavet. Vingsersjant Joshua Hastings/ USA luftforsvar / AP / NTB