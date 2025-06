Støre om eskaleringen i Midtøsten: – Norge er dypt bekymret

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er bekymret over situasjonen i Midtøsten. Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er beklagelig at arbeidet for å finne en diplomatisk utvei og en ny atomavtale med Iran ikke har ført fram, sier han i en kommentar til NTB.

Støre sier at han, i likhet med andre vestlige land, er bekymret for Irans atomprogram.

– Det internasjonale samfunnet har i lang tid ønsket å forsikre seg om at Iran ikke skaffer seg atomvåpen. Det vil være et alvorlig brudd på ikkespredningsavtalen, sier han videre.

Angrep atomanlegg

Annonse

USAs president Donald Trump kunngjorde natt til søndag at amerikanske bombefly hadde angrepet tre atomanlegg i Iran.

At Iran er i ferd med å utvikle atomvåpen har blitt brukt som påskudd for både de israelske og det amerikanske angrepet mot Iran.

Iran insisterer på at landets atomprogram kun har sivile formål, men anrikingen av uran har skapt bekymring for at landet på sikt skal bli i stand til å produsere atomvåpen.

Amerikansk etterretning har imidlertid sagt at Iran skal være flere år unna å kunne produsere slike våpen.

Annonse

Angrepene komme en drøy uke etter at Israel gjennomførte sitt eget angrep mot Iran. Siden da har Iran og Israel nærmest daglig gjennomført angrep mot hverandre.

– Ingen militær løsning

Støre ber om at partene nå deeskalerer situasjonen.

– Norges linje har hele tiden vært å støtte opp om arbeidet for diplomati og forhandlinger for å unngå flere krigshandlinger og ødeleggende militære angrep som også rammer sivile på begge sider, sier statsministeren.

Annonse

– Denne konflikten har ingen militær løsning. Folkeretten må respekteres av alle parter også i denne krigen. Nattens angrep fjerner ikke behovet for en varig avtale på sikt, selv om det blir enda mer krevende nå, avslutter han.