Fra og med natt til fredag er innreise til Norge kun tillat for personer med nødvendige formål, opplyste statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse onsdag kveld. Tiltaket skal i første omgang vare i 14 dager.

– Det muterte viruset har spredd seg betydelig i mange land, og derfor har regjeringen bestemt seg for å innføre svært strenge regler. Det er de strengeste innreisereglene siden 12. mars i fjor, og betyr i praksis at bare de som bor i Norge kan komme inn i landet, sa Solberg.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo har lenge tatt til orde for strengere tiltak mot importsmitte. Han synes det er bra at regjeringen nå strammer inn.

– Vi har gjennom hele koronapandemien vært sårbare for å importere smitte fra andre land. I mars var det skituristene som kom hjem fra Alpene, i sommer var mange på ferie i land med mye smitte, i høst kom den andre smittebølgen og rundt jul og nyttår med det muterte viruset. Jeg har hele tida tatt til orde for strenge tiltak mot importsmitte, sier Johansen til Dagsavisen.

Les også: Regjeringen stenger i praksis grensa i 14 dager

Flere tiltak

Blant tiltakene han nevner er obligatorisk testing på grensa, obligatorisk karantenehotell og muligheten for et nytt, kortvarig flyforbud.

– Det er fordi vi her i Oslo merker konsekvensene av å ikke ha kontroll på grensene. Vi har hatt sosial nedstenging i snart tre måneder. Ikke fordi Oslo-folk ikke har vært flinke, det har de, men fordi det hele tida har kommet inn ny smitte. Det er bra at regjeringen nå strammer til. Det skulle egentlig bare mangle, sier Johansen.

Med strengere regler for importsmitte vil vi kanskje kunne åpne raskere opp i Oslo, fortsetter han.

– Det gleder jeg meg over, men vi veit ikke nå om det er nok. Det vil smittetallene framover gi oss svar på, fortsetter byrådslederen.

Det siste døgnet er det registrert 89 smittede i Oslo, opplyste kommunen tidlig onsdag. Det er seks færre en snittet for de sju foregående dagene. Det er også færre enn snittet for de 14 foregående dagene, viser tall fra Oslo kommune.

Les også: Oslo-skolene på rødt nivå: – Alt vil ikke gå på skinner fra dag én

Må slå ned

Arbeidskraft var noe av det som ble tatt opp på pressekonferansen onsdag. Mange bedrifter har de utenlandske arbeiderne de trenger for de neste to ukene, sa Solberg. Andre vil kunne oppleve at de mangler arbeidskraft og vil kunne komme til å permittere nordmenn, fortsatte statsministeren.

Johansen er bekymret for bedriftene framover, men sier det er en hovedprioritet å slå ned det muterte viruset.

– Vi har 35.000 arbeidsledige i Oslo. Vi har hatt massivt med permitteringer nå i mange bransjer etter den siste nedstengingen. Denne krisa har kostet oss enormt dyrt som by siden mars. Men nå er det jobb nummer én å slå ned dette muterte viruset, denne smitten, slik at vi gradvis kan gjenåpne, sier han, og legger til:

– Å få slått det ned og få fart på vaksineringen. Det er lyset i tunnelen.

Les også: Byrådsleder Raymond Johansen: – At vaksiner til Oslo-regionen prioriteres bør være en selvfølge

Ikke strengere

Byrådslederen mener det ikke er behov for enda strengere tiltak i Oslo nå. Den sosiale nedstengingen har vart siden november, og i helgen innførte myndighetene nye tiltak for en rekke kommuner på Østlandet, deriblant Oslo. Alle skoler og barnehager er blant annet over på rødt nivå.

Bakgrunnen er et utbrudd av den britiske koronamutasjonen i Nordre Follo. Johansen tror de nye tiltakene vil hjelpe, og understreker at han tror det er viktig for å slå ned mutasjonene.

– Det er riktig å gjøre dette nå. De burde ha strammet til mot importsmitte lenge. I dag er jeg bekymret for denne byggeplassen i Oslo der de har oppdaget smitte. Vi får bare håpe at det ikke er villsmitte eller ukjent smittekilde med det muterte viruset, fortsetter han.

34 personer er bekreftet smittet etter et koronautbrudd på en byggeplass i Oslo og 146 mennesker er satt i karantene.

«Flere på byggeplassen har bosted i Nordre Follo. I tillegg sammenfaller utbruddet med tilbakekomst fra Polen. Myndighetene arbeider med å finne ut om det er det muterte viruset, men dette er ikke avklart», opplyses det i en epost til leietakerne som skal inn i bygget, ifølge NTB.

Les også: Stort smitteutbrudd på byggeplass i Oslo – Pressens hus rammet