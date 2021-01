Byrådsleder Raymond Johansen: – At vaksiner til Oslo-regionen prioriteres bør være en selvfølge

Saken oppdateres!

Byrådsleder Raymond Johansen gikk på sin pressekonferanse gjennom de tiltakene som helseminister Bent Høie tidligere i dag presenterte.

Johansen sa at det nå ikke bør være noen tvil om at Oslo-regionen bør prioriteres i vaksinearbeidet, og at de prøvene Oslo har sendt inn må testes for den nye virusmutasjonen så raskt som mulig.

– Jeg har tatt opp dette med FHI, Helsedirektoratet og helseministeren. Vi kan ikke gjøre annet enn å påpeke det store behovet av vaksiner. Helsemyndighetene sier at de ikke vet hvor det neste utbruddet vil oppstå, men vi vet at det trives blant folk. Og Oslo har mest folk, så vi vet med sikkerhet at det vil komme hit, sier Raymond Johansen.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) opplyste at kommunen til nå har fått bekreftet 20 tilfeller av det muterte viruset. 17 av disse har bostedsadresse i kommunen.

– Hvis vi ikke klarer å slå ned dette viruset med de tiltakene vi nå setter inn, må vi vurdere å stenge grensene, sier Johansen.

Byrådslederen sier at han oppfordrer de som er på hytta og har hjemmekontor der, bør bli værende.

– Hvis man først er på hytta bør ikke alle sette seg inn i bilene sine og kjøre hjem. Det fører til økt mobilitet, og vi må unngå den mobiliteten vi kan, sier Johansen.

Les også: Nedstengning av Oslo-regionen – disse tiltakene innføres fra klokken 12.00