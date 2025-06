Ny fransk-norsk avtale signert – skal styrke forsvarssamarbeidet i nord, til sjøs og i rommet

Partnerskapet skal bidra til å styrke europeisk sikkerhet framover, og avtalen ble signert under Macrons offisielle besøk til Norge mandag ettermiddag.

– Vi vil utvide forsvarssamarbeidet, særlig i nord, til sjøs og i verdensrommet. Sammen skal vi styrke den europeiske beredskapen og stå samlet mot angrep på kritisk infrastruktur og forsøk på å svekke demokratiet, sier Støre.

Avtalen innebærer også støtte til Ukraina og omfatter forsvar og sikkerhet, økt motstandskraft og beredskap, klima, konkurransekraft og høyere utdanning og forskning, opplyser Statsministerens kontor i en pressemelding.

Statsministeren understreker at Frankrike er en nær og viktig alliert for Norge, og at partnerskapet styrker de to landenes felles interesser for å øke sikkerheten i Europa.

Annonse

Macron kom til Norge mandag, og tirsdag drar han og Støre begge til Nato-toppmøtet i Haag.

Samarbeider om grønn omstilling

Når det gjelder klima skal Norge og Frankrike samarbeide om å nå klimamålene som begge landene har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen.

– Norge og Frankrike vil styrke samarbeidet om det grønne skiftet og legge til rette for fremtidens grønne industri og teknologi. Det vil bidra til å nå klimamålene, skape nye jobber og gjøre Europa mer motstandsdyktig. Det var også tema med norske og franske næringslivsledere i dag, sier Støre.

Annonse

Macron og Støre signerte også enighet om grensekryssende transport av C02 med sikte på lagring av denne klimagassen.

– Jeg er overbevist om at vi snart vil se et langt tettere samarbeid på dette området, sier Støre.

Frankrikes president Emmanuel Macron (t.h.) ble tatt imot av statsminister Jonas Gahr Støre i borggården på Akershus festning i Oslo mandag ettermiddag. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Utvekslingsmuligheter for studenter

Studenter som er nysgjerrige på å studere i Frankrike, skal også nyte godt av det nye fransk-norske partnerskapet. Det legges nå opp til et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og flere muligheter for utveksling.

Annonse

Støre var selv student i Frankrike på 80-tallet på det prestisjetunge universitetet Sciences Po i Paris.

Landene skal også legge ned en felles innsats for å beskytte barn på nettet.

– Norge og Frankrike har lange tradisjoner for godt samarbeid innen utdanning og forskning, og vi er enige om styrke dette framover. Vi vil også jobbe for å gi barna våre en trygg digital oppvekst, blant annet ved å begrense muligheten for barn til å være i sosiale medier, sier Støre.