Macron mener at USAs angrep i Iran ikke var lovlige

På en pressekonferanse med Norges statsminister Jonas Gahr Støre mandag kveld understreket Macron at han mener diplomati burde være veien å gå i stedet for væpnede angrep mot Iran.

Han sa at selv om Frankrike kan anse det som legitimt å nøytralisere atomanlegg i Iran, gitt målene de deler med USA, var ikke USAs angrep lovlig:

– Angrepene mot kjernefysiske anlegg i Iran skjedde ikke i en lovlig ramme, sa Macron da fikk spørsmål fra fransk presse under oppholdet i Oslo

– Altså var ingenting lovlig over disse angrepene, selv om Frankrike deler synspunktet og bekymringen over at Iran ikke bør få ha atomvåpen, slo presidenten fast.

Annonse

Regimeskifte

Macron fulgte opp med å svare på et spørsmål om USAs president Donald Trumps uttalelser om at han er åpen for et regimeskifte i Iran.

– Jeg tror på folkets suverenitet og territoriell integritet, så jeg tror ikke vi kan skifte ut ledere for folk, svarte Macron.

Det var natt til søndag at USA gjennomførte angrep på de iranske atomanleggene Fordo, Natanz og Isfahan.

Annonse

Mandag sa Støre til NTB at angrepet ikke var i tråd med folkeretten. Etter pressekonferansen med Macron var han klar i svaret da NTB spurte om han var redd for reaksjoner på uttalelsen:

– Nei.

– Ønsker tettere bånd

Det var imidlertid ikke bare folkerett som sto på agendaen da Macron og Støre møttes i Oslo mandag. De to signerte også et nytt fransk-norsk partnerskap.

Annonse

– Vi ønsker gjerne at Norge er tett involvert i prosjektet om et mer uavhengig Europa. Vi ønsker et tettere bånd, og Norge er en essensiell partner når det dreier seg om et uavhengig og mer konkurransedyktig Europa, sa Macron under pressekonferansen der avtalen om partnerskap ble signert.

– Norge og Frankrike går hånd i hånd i forsvarssamarbeidet, sa Macron også, og nevnte spesielt landenes Ukraina-bidrag.

Fregattselger

Den franske presidenten ble også spurt om et mulig norsk fregattkjøp – et tema flere eksperter tror var del av årsaken til norgesbesøket. Norge er nemlig på utkikk etter nye fregatter, og Frankrike er ett av landene det er aktuelt å kjøpe fra.

Annonse

Macron benyttet anledningen til å fremsnakke de franske fregattene på pressekonferansen.

– Jeg vil si at dette er det beste produktet. Vi produserer dem og bruker dem selv, og hvis du sammenligner med alle de andre, jobber de hardt, men har mange utsettelser, sa Macron.

– Vi er klare til å levere, og vi er veldig entusiastiske og forpliktet, la han til.

– Han er en god selger, skjøt en smilende Støre inn da Macron hadde svart ferdig.

Annonse

Støre sa imidlertid at konklusjonen om fregattkjøpet ikke er landet ennå.

Frankrikes president Emmanuel Macron forsøkte seg på et innsalg av Frankrikes fregatter under pressekonferansen. Jonas Been Henriksen / NTB / POOL