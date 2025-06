Nato-sjefen: – USAs angrep på Iran er ikke brudd på folkeretten

– Jeg synes ikke angrepet er et brudd på folkeretten, svarte Rutte på spørsmål fra NTB på en pressekonferanse i forkant av Nato-toppmøtet i denne uka.

Natt til søndag bombet USA tre atomanlegg i Iran. Angrepet vil trolig prege samtalene når Nato-landenes stats- og regjeringssjefer ankommer Haag i Nederland tirsdag.

Støre (Ap) sa mandag at angrepet ikke er i tråd med folkeretten, selv om Irans atomprogram heller ikke «er etter boka».

Største frykt

Annonse

På spørsmål fra NTB om hva som er hans største frykt når det gjelder den eskalerende konflikten i Midtøsten, svarer Rutte at det er at Iran skal få atomvåpen.

– Det ville gitt dem kvelertak på Israel og hele regionen, sier Nato-generalsekretæren.

– De allierte har lenge vært enige om at Iran ikke må utvikle et atomvåpen, sier han og understreker poenget ved å dunke pekefingeren i talerstolen.

Rutte peker også på at iranskproduserte droner brukes tungt av Russland i krigen mot Ukraina, og da særlig mot sivile mål.

Annonse

– Historisk

Rutte sier at årets Nato-toppmøte blir historisk.

– Dette vil være et historisk øyeblikk. Vi skal ta et kvantesprang når det gjelder å styrke alliansen, slo han fast på pressekonferansen.

For Rutte er det viktigste at alliansen er sterk nok til å avskrekke Russland fra å angripe.

Annonse

– I Nato vet vi hvordan vi skal forsvare oss. Så ingen må gjøre den tabben å angripe et Nato-land, sier han.

Onsdag skal Nato-landenes ledere formelt banke gjennom vedtaket om å bruke 5 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar, mer enn en dobling av dagens forpliktelse på 2 prosent.

Avviser spansk unntak

Det betyr en femdobling av Nato-landenes luftforsvar, tusentalls nye stridsvogner og pansrede kjøretøy og milliontalls nye artillerigranater, ifølge Rutte.

Annonse

– Det er viktig at alle tar sin rettferdige del av byrden, sier han.

Samtidig avviser han at Spania har fått unntak, slik den spanske statsministeren Pedro Sánchez har hevdet.

– Som allianse har ikke Nato unntak eller sideavtaler. Alle må bidra, sier han.

Uberegnelig Trump

Annonse

Det er første gang Rutte leder et Nato-toppmøte, som attpåtil skjer i hans egen hjemby Haag. Det er også første gang Nederland arrangerer et toppmøte.

Årets toppmøte blir av det sylkorte slaget, med bare ett møte for de 32 medlemslandenes stats- og regjeringssjefer. Der står kun 5-prosentmålet på agendaen.

Likevel ligger toppmøtet an til å bli det mest kostbare noensinne. Prislappen er på hele 183 millioner euro, ifølge nederlandske myndigheter. Det er omtrent 1 million euro minuttet – eller like mye som to F-35 jagerfly.

Etter det NTB kjenner til, er det korte formatet valgt for å begrense mulighetene for overraskelser fra USAs president Donald Trump, som har gjort uberegnelighet til sitt varemerke.

Annonse

Sjokkerte

Trump er ventet til Haag tirsdag. Da skal han og de andre stats- og regjeringssjefene i middag hos Nederlands kong Willem-Alexander.

Dit kommer også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Ukraina står på dagsordenen på toppmøtet, men ikke på ledernivå. I stedet er det Nato-landenes utenriksministre som skal diskutere den videre støtten.

Annonse

– Vi kommer til å sende et sterkt signal, sier Rutte.