Ni unge menn omkom i trengselen under konserten med Pearl Jam på Roskilde Festival i 2000. Foto: Paal Audestad

En ny festivalsommer er allerede i gang. Både her hjemme, og ute i verden. Oslo skal i løpet av de neste ukene være vertskap for flere hundre tusen festglade musikkelskere, og alt skal gå trygt for seg.

Du vet de lange billettkøene, sekkesjekk, vakter både ved ankomst, på konsertene, foran og bak scenen også selvsagt de lange slusene og sikkerhetsbarrierene.

Men før den 30. juni 2000, var det ikke sånn.