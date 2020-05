Oslo Høyre: Bygg skøytebanen på Valle Hovin med pengene fra krisepakken

Summen, som utgjør 349,1 millioner kroner, kommer fra forslaget til den såkalte fase 3-pakken som regjeringen la frem fredag. Pakken, som til sammen utgjør en verdi av 27 milliarder kroner, inneholder blant annet et tilskudd på totalt 2,5 milliarder kroner til vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. 349,1 millioner av disse kan altså gå til Oslo dersom stortinget vedtar pakken.

Leder av byutviklingsutvalget i Oslo Kommune, Øystein Sundelin (H), mener pengene bør brukes på å bygge ut skøytebanen på Valle Hovin.

– Vi tenkte umiddelbart at det ikke er vanskelig for Oslo kommune å bruke 349 millioner på vedlikehold, sier Sundelin til Dagsavisen med referanse til alle bygninger og arealer Oslo kommune har eierskap til.

– Men det kjedeligste er jo å smøre pengene jevnt over og få småting for en så stor sum, legger Sundelin til.

– Manna dalende fra himmelen

Det finnes allerede en skøytebane på Valle Hovin, men den er utendørs. Byggingen av en skøytebane med tak eller innendørs har lenge vært en drøm for mange skøyteentusiaster. Byggingen har dog vist seg å være en svært kostbar affære. Senest i fjor høst kunne NRK melde at prosjektet kan koste 700 millioner kroner.

Sundelin legger ikke skjul på at en eventuell skøytebane på Valle Hovin kan bli dyr.

– 349 millioner er et bidrag, og et ganske godt bidrag, men vi snakker fort det dobbelte i pris. Tidligere har argumentasjonen mot bygging vært at prisen er for høy, sier Sundelin og legger til:

– Nå kom det manna dalende ned fra himmelen. En skøytebane hadde vært en måte å få noe ut av pengene som er hyggelig, positivt og langsiktig, sier Sundelin og trekker også frem at skøytesporten mistet Bislett Stadion som skøytebane i 1998.

Stimulerer anleggsbransjen

Et av hovedmålene med regjeringens forslag til fase 3-pakke er å stimulere økonomien. Sundelin tror utbygging av en skøytebane på Valle Hovin vil kunne bidra til dette.

– Dette kan være en motor for bygg og anlegg. Husk at en skøytebane krever alle mulige spissfindigheter innen bygg og anlegg også, det vil være et svært teknisk bygg. Nå har vi en unik mulighet til å sette i gang, oppfordrer Sundelin.