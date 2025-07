Regjeringen vil gi helsepersonell plikt til å dele informasjon med politiet og PST

Dette skal bidra til å forebygge alvorlige voldshendelser og styrke samfunnsvernet, mener regjeringen.

– Det er viktig at vi har et system som gjør det mulig å forebygge alvorlige hendelser. Et viktig formål med de foreslåtte lovendringene er å bidra til at helsetjenesten får et bedre grunnlag for å gjennomføre gode vurderinger av voldsrisiko, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Varslingsplikt

Regjeringen foreslår en varslingsplikt for helsepersonell. Blant annet skal faglig ansvarlig varsle politiet når pasienter som er under tvungent psykisk helsevern fordi de utgjør en fare for andre, får permisjon eller blir overført til tvang uten døgnopphold.

I tillegg skal politiet varsles ved permisjoner, overføringer mellom døgninstitusjoner, og overføring til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold for domfelte som soner dom på tvungent psykisk helsevern.

I tillegg kan helsepersonell kontakte politiet for å få nødvendige opplysninger til bruk i vurderinger av voldsrisiko.

Forhindre terror

Regjeringen foreslår videre at PST får en hjemmel som gjør at de kan pålegge helsepersonell å utlevere visse opplysninger.

– Samarbeidet mellom helsetjenesten, politiet og PST er avgjørende for å forebygge alvorlige hendelser og forhindre terror og andre alvorlige trusler mot samfunnet. Endringen vil gi både helsepersonell, politiet og PST bedre verktøy for å utføre sine oppgaver, sier justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen i pressemeldingen.

Forslagene er nå sendt ut på høring med frist 1. november 2025.