Dopingsaken i Toppserien: – Har potensielt konsekvenser langt utover fotballen

Fredag ble det kjent at laboratorieanalyser av gummigranulatet i LSK-hallen hadde DMBA-rester. Funnet bekreftet dermed at ingen av de åtte spillerne som hadde prøver med spor av stoffet, har inntatt et forbudt stoff.

LSK Kvinner opplyser at LSK-hallen stenges for kampaktivitet inntil videre.

«Dette er et føre-var-tiltak som skal sikre at ingen utøvere utsettes for risiko for å avgi positiv dopingprøve», skriver klubben.

Det er i tråd med NFFs anbefaling, som er at konkurransekamper innendørs bør flyttes utendørs inntil videre på grunn av dopingreglementet. Kamper for barn berøres ikke: Anbefalingen gjelder kamper med spillere som er gamle nok til å bli dopingtestet.

Annonse

Det er disse svarte gummikulene fra kampen mellom LSK Kvinner og Vålerenga 22. april som er årsaken til dopingsaken i Toppserien. Foto: Javad Parsa / NTB

NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken opplyser til NTB at de ikke vet hvor lenge anbefalingen skal gjelde.

– Dette er en spesiell sak som potensielt har konsekvenser langt utover fotballen, sa fotballpresident Lise Klaveness, som deltok på seansen digitalt fra Sveits hvor fotball-EM foregår.

Det var etter seriekampen mellom LSK Kvinner og Vålerenga 22. april at åtte spillere testet positivt på det forbudte stoffet DMBA.

Kun én av prøvene, tatt av en spiller i Vålerenga, inneholdt verdier som er over grensen for hva som utgjør et mulig brudd på dopingregelverket. Den dopingsaken får trolig sin konklusjon i august.

Annonse

NFF og Antidoping Norge holdt pressekonferanse på Ullevaal stadion om status i dopingsaken fra toppseriekampen mellom LSK Kvinner og Vålerenga. Foto: Javad Parsa / NTB

Syntetisk stoff

Kunstgresset i LSK-hallen ble byttet ut i januar, skriver TV 2.

Det var i slutten av mai at dopingsaken i Toppserien ble kjent. DMBA er et syntetisk stoff som stimulerer sentralnervesystemet.

Stoffet er ikke tillatt i kosttilskudd i Norge og EU, men er likevel blitt funnet i ulovlige produkter solgt på nettet.

Annonse

– Vi tar saken på alvor. Folkehelseinstituttet vurderer at mengdene det er snakk om, ikke utgjør noen helserisiko for utøverne. På den bakgrunn anbefaler NFF at treninger og kamper på kunstgressbaner med gummigranulat kan fortsette som før, sier NFFs generalsekretær Løken.

– Enorm lettelse

Både LSK Kvinner og Vålerenga har vært tydelige på at de mener at det ikke er grunnlag for å hevde at noen av spillerne har gjort noe galt.

Ingen av spillerne ble suspendert mens Antidoping Norge jobbet med saken.

Annonse

Nylig så Vålerenga seg nødt til å rykke ut mot spekulasjoner om at EM-spiller Karina Sævik var blant dem som ble testet. Klubben kalte det falsk ryktespredning.

– Dette er en enorm lettelse, først og fremst for den spilleren som har levd med stor usikkerhet etter å ha avlagt en prøve over grensen, og for spillergruppen som har stått i denne saken som fellesskap, sier Vålerengas klubbdirektør Harriet Rudd i en pressemelding.

(NTB)