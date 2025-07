– Jeg er veldig stolt, fordi jeg føler at alle som har vært med å produsere denne filmen kan stå inne for hva den representerer, både tematisk, formmessig og kunstnerisk. Så jeg gleder meg virkelig til vi får vist den fram, forteller Patrik Syversen til Dagsavisen over telefon fra familieferien i Japan.

Syversen er aktuell «Demring», en spillefilm som kommer ut i oktober. Sammen med filmfotograf Andreas Johannessen har han nylig startet opp produksjonsselskapet Planete Sauvage som gir ut spillefilmen sammen med filmprodusent Kristin Emblem i Einar film.

Nå har filmen fanget oppmerksomheten til det amerikanske produksjonsselskapet SpectreVision, med Elijah Wood, Lawrence Inglee og Daniel Noah, som gikk inn som partnere på filmen i innspurten av produksjonen.