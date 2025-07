Fra neste år kan du få bank-ID uten et fullverdig bankforhold

Den som vil ha BankID i dag, må bli godkjent av banken. Det betyr at personer som ikke er kvalifisert for å få en bankkonto, heller ikke kan ha BankID. Det er estimert at denne bankavhengigheten rammer knapt 400.000 nordmenn.

– Grupper som i dag kan ha utfordringer med å få BankID er personer med nedsatt funksjonsevne, personer under vergemål, utenlandske borgere og mindreårige. Med ny utstedermodell og felles regelverk og praksis for hvem som kan få BankID, tror vi flere personer i disse gruppene kan få BankID i fremtiden, sier leder for ID i Stø, Jan Bjerved til Dagsavisen.

Slik har det vært siden starten i 2004. Men fra neste år gjøres det store endringer i BankID, får BankShift bekreftet, ifølge NTB.