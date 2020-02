Oslo-byrådet og Rødt skroter samarbeidsavtalen

Byrådspartiene og Rødt kommer ikke til å ha en formell samarbeidsavtale de neste årene. Det ble klart etter at forhandlingene som har pågått siden i fjor høst strandet tirsdag.

Partiene er enige om å fortsette samarbeidet om budsjettene, og å trekke i samme retning i de sakene der de har felles interesser.

– Vi har ikke kommet fram til en omfattende avtale, men er enige om en mer teknisk avtale for å fortsette det konstruktive samarbeidet vi har hatt de siste fire årene, sier leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Samarbeidsfloka kan være løst: Byrådet peker på Rødt

Vanskelige saker

I forrige byrådsperiode hadde byrådspartiene Ap, SV og MDG en formell samarbeidsavtale med Rødt. Det betydde blant annet at byrådet skulle forsøke å finne løsninger med Rødt for å få flertall før de eventuelt gikk til andre partier. Det ga også Rødt blanke politiske seire i enkelte saker, blant annet at det ikke skal bygges nye kommersielle barnehager i Oslo.

Siden i høst har byådet og Rødt hatt samtaler om en eventuell ny avtale.

– Byrådspartiene var ikke villige til å møte våre politiske krav. Vi ønsket å ta tilbake renhold og sykehjemmene til kommunen så fort kontraktene utløper. Vi ville styrke bydelsøkonomien og vi krevde mer gjennomslag for en mer sosial boligpolitikk. Disse kravene var ikke byrådspartiene villige til å gi oss, og da ble det vanskelig å bli enige om en avtale der vi binder oss til å støtte byrådets forslag, sier Mobasheri.

LES OGSÅ: Venstre sikrer storstilt sammenslåing i Oslo

Slalom i bystyret

Det betyr at byrådet i tida framover lettere kan kjøre slalom i bystyret og finne flertall hos andre partier enn Rødt. Bare i år har dette skjedd i to store saker: Venstre sikret flertall for sammenslåingen av Oslos byggforetak, og Folkeaksjonen nei til mer bompenger sikrer flertall til byrådets ønske om å si ja til utvidelse av bygården der Saga kino ligger.

– Jeg er glad for at denne enigheten gir en forutsigbarhet for byrådets styring. Våre fire partier har vist gjennom fem budsjettbehandlinger at vi sammen tar Oslo i grønn og mer rettferdig retning, skriver Frode Jacobsen leder for Oslo Arbeiderparti i en pressemelding.