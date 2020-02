Sagaen om Saga: Nå er det flertall for seks nye etasjer

– Jeg nekter å tro at de behandler folks arbeidsmiljø på en sånn måte. Jeg nekter å tro det.

Det sier Petter Neslein. Han er administrerende direktør i Pecunia, et av Norges største eiendomsutviklingsselskaper. Men i krangelen om Stortingsgata 28, også kjent som Odd Fellow-gården, står ikke Neslein på utbyggersida av bordet.

Nei, hans selskap, Pecunia, holder nemlig til i nabogården. Der hvor den klassiske funkisgården som rommer Saga nå står, får Neslein seks etasjer til med nybygg foran kontorvinduene sine.

– Jeg begriper ikke at det rødgrønne byrådet, som virkelig har kjempet for folks arbeidsmiljø, nå bare gir blaffen, sier han.

Motstand hos Plan og bygg

Odd Fellow-gården eies av den gamle Odd Fellow-ordenens losje nr 20, som vil bygge ut. Argumentet har vært at for å få råd til å pusse opp, må de samtidig bygge ut. Ellers kunne leieavtalen med Saga kino henge i en tynn tråd, som Dagsavisen skreiv for et års tid sida, og siden har vært dekket grundig i Aftenposten.

Naboene, deriblant Pecunia og Neslein, har ment at de vil få betraktelig mindre sol og dårligere arbeidsmiljø. Både Plan- og bygningsetaten (PBE) og Byantikvaren har gått mot utbyggingsforslaget.

– Dette er en flott og teknisk interessant funkisbygning. Den har høy nasjonal kulturminneverdi både som enkeltbygg og som del av et svært viktig og enhetlig kulturmiljø, sa byantikvar Janne Wilberg til Aftenposten for en måneds tid siden.

Rødgrønt flertall

Onsdag ettermiddag ble saken behandlet i byutviklingsutvalget i Oslo bystyre. Der sluttet byrådspartiene, Arbeiderpartiet, SV og MDG, opp om Odd Fellow-forslaget. Men de har også fått med seg Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger. Og med den litt uvanlige konstellasjonen, som altså består av både FNB og MDG, er det flertall for utbyggingen. Til naboens fortvilelse.

– Det de ber om nå er jo at alle de som driver med utvikling av Oslo skal sprette opp med seks-etasjes påbygg. Uten å bekymre seg for arbeidsmiljøet til naboene rundt. Det er jo katastrofalt. Derfor nekter jeg å tro det, sier Petter Neslein.

Får ja fra de grønne

– Dette prosjektet har flere kvaliteter, sier nestleder i byutviklingsutvalget, Eivind Trædal fra MDG, til Dagsavisen.

Han sier prosjektet vil gi nye kontorplasser på et sentralt kollektivknutepunkt, og at det positive oppveier det negative.

– Men åpner dere ikke nå for at alle som eier bygårder i Oslo kan legge på mange etasjer?

– Nei. Dette ligger jo på Nasjonalteatret stasjon. Det er bare to steder i Oslo sentrum som ligger så tett på togstasjon og T-bane: Nasjonalteatret og Oslo S. På begge de to stedene tillates det noe høyere fortetning enn andre steder, sier han.

Trædal sier det ikke er noe ekstraordinært i kjernen av denne saken.

– Jeg vil heller snu på det: Hvis man avviser fortetting her, i sentrum i et utviklingsområde oppå en togstasjon, så er det vanskelig å skjønne hvor det skal gjøres.

Trædal sier de i all hovedsak forholder seg til planfaglige argumenter.

– Men dere har jo avvist de planfaglige argumentene?

– Vi har en annen fortolkning enn det Plan- og bygningsetaten har i denne saken, sier han.

Bompengeparti på vippen

Også Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) støtter forslaget, som ifølge utbyggerne skal gi opptil 200 nye arbeidsplasser i sentrum.

– Det er korrekt. Vi har hatt en veldig grundig prosess, fordi vi har visst at vi har vært på vippen, sier Bjørn Revil i FNB.

«På vippen» betyr rett og slett at FNB kan bestemme hvilken side som får flertall. For verken Rødt eller Venstre, som i blant sikrer byrådspartiene flertall, var på lag med Odd Fellow. I stedet fikk de altså støtte fra det splitter nye partiet mot bompenger.

Revil forteller at partiet prøvde å få gjennom én endring: Å få kuttet i de over 600 sykkelparkeringsplassene som ifølge planforslaget nå skal på plass.

– Det er jo vilt mye. Vi tviler på at de vil bli brukt. Vi hadde håpet at noe av dette kunne blitt konvertert til handikap-parkering, men det lot seg teknisk ikke gjøre, sier han.

– Det er overraskende at dere stemmer sammen med MDG?

– Ja, det er jo ikke veldig ofte vi går i den retningen der. Men vi kan ikke la være å gå for en god løsning, bare fordi MDG er enige med oss, sier han.

– Det finnes verre ting man kan gjøre i verden enn å pusse opp en så fin kino, legger han til.

Sterke interesser

Både FNB og MDG bekrefter at det har vært flere møter og grundig arbeid fra både Odd Fellow-siden og Pecunia-siden av nabokrangelen.

– Det er litt vanskelig å ta en avgjørelse når det er så sterke interesser. Men som folkevalgt er det vår oppgave, sier Revil.

Pecunias Petter Neslein på sin side nekter å godta at slaget er tapt:

– Dette blir avgjort i bystyret, og det er mye som kan skje i politikken før 26. februar, sier han.

