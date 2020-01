– Vi er opptatt av å finne løsninger som innebærer at byrådets politikk blir gjennomført. Her ble vi kontaktet av Venstre, Krf og Senterpartiet som hadde innspill og ønsket å bidra. Da hører vi på dem slik vi alltid gjør, sier gruppeleder for Oslo Ap, Frode Jacobsen, til Dagsavisen.

Som Dagsavisen skrev tirsdag er partiet Rødt irriterte på byrådspartiene Ap, SV og MDG. Grunnen er at partiene gikk til Venstre, Krf og Sp for å sikre flertall for sammenslåingen av kommunens fire byggforetak til et stort, samlet foretak.

Byrådspartiene og Rødt hadde i forrige bystyreperiode en formell samarbeidsavtale. Det finnes foreløpig ikke en slik avtale for inneværende periode, men partiene har samtaler om dette i disse dager.

LES OGSÅ: For første gang sikrer Venstre flertall for byrådet

– Det skaper ikke et godt samarbeidsforhold når byrådspartiene samarbeider med Venstre i en så stor og viktig sak som har betydning for mange ansatte i lang tid framover. Jeg er forundret over at byrådspartiene ikke samarbeider med oss i denne saken, sa leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri til Dagsavisen tirsdag.

Samarbeidsavtale

At Rødt er irriterte forundrer Jacobsen i Arbeiderpartiet.

– Dette er en sak byrådet har jobbet med lenge, og som ble lagt fram i november. Vår dør har vært åpen for alle som har ønsket å finne løsninger. Så dette tar jeg med senkede skuldre, sier han.

LES OGSÅ: Så mye mindre har denne vinteren kostet Oslo

Jacobsen sier sammenslåingen av byggforetakene ikke har vært noe tema i samtalene med Rødt om en eventuell ny samarbeidsavtale.

– Vi mener man har hatt god tid til å behandle saken. Denne organiseringen har ikke vært noe tema i de samtalene jeg har hatt med Rødt. Men hvis Siavash vil snakke om den så er våre dører alltid åpne, sier han.

Jacobsen sier man ikke bør tolke for mye i verken den ene eller andre veien over at byrådspartiene gikk til sentrumspartiene i denne saken, selv om det er første gang at det er sentrum som sikrer byrådet flertall i en stor sak i stedet for Rødt.

LES OGSÅ: Ap ber bymiljøetaten snu i amcar-saken

– Bred prosess

Rødts hovedinnvending mot å behandle sammenslåingen nå var at de er bekymret for at de ansatte og brukerne av Oslos kommunale bygg ikke var blitt ordentlig hørt. Det mener byråd for næring og eierskap Marie Victoria Evensen (Ap) er feil. Det er hun som har ansvaret for sammenslåingen.

– Byrådet har i denne saken hatt en bred inkluderende prosess med særlig vektlegging av å involvere de ansatte i foretakene og deres organisasjoner. De ansatte må høres i en så stor og viktig prosess. Vi vil i det videre utredningsarbeidet som nå vil skje etter at foretaket er etablert, også sørge for at de ansatte og deres organisasjoner involveres, sier hun.

LES OGSÅ: Samarbeidsfloka kan være løst: Byrådet peker på Rødt

Hun mener, ikke overraskende, at sammenslåingen til Oslobygg vil komme Oslos innbyggere til gode.



– Vi er glade for at vi har et bredt politisk flertall i bystyret med Krf, Venstre og Senterpartiet som sammen med byrådspartiene ser hvor bra denne saken er for kommunen, sier Evensen.