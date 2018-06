Omstridt gründerprosjekt får enda en million av Oslo kommune

Oslo

– Økonomistyringen i OBR har ikke vært god.

Det forteller Oslos næringsbyråd Kjetil Lund.

Han overtok byrådsstolen for et halvår siden, og var nok mest opptatt av korrupsjonsskandalen i Boligbygg. Men i april fikk han et nytt problem å hanskes med: Oslo Business Region (OBR).

OBR er et selskap som eies av kommunen. De skal promotere Oslo som innovasjonsby, og legge til rette for nystarta selskaper. Selskapet har blitt kritisert for dyre reiser, mange konferanser og lite håndfaste kurs og konkret hjelp til folk som starter bedrift.

I tillegg har OBR gått med underskudd alle de siste årene. Og nå er kassa tom. Ikke bare tom. OBR har nå negativ egenkapital på 2,2 millioner kroner.

Skal kutte

– Jeg ble først fullt kjent med situasjonen i april i år. Da tok jeg grep. Utsending av tildelingsbrev og generalforsamlingen ble utsatt, og forlangte at styret kom opp med en plan, sier Kjetil Lund.

Planen han fikk av styreleder Haavard Nord i Oslo Business Region går ut på at selskapet skal redde inn underskuddet på halvannet år, og ha penger på bok igjen i utgangen av 2019.

«Hovedgrepet er avslutning av en prosjektstilling, kutt i eksterne kostnader for eksisterende prosjekt- og aktivitetsområder, samt at to stillinger hvor det har vært naturlig avgang ikke erstattes», skriver styrelederen i et brev til byråden.

Stilte krav

– Jeg forlangte at styret utarbeida en plan som var realistisk, og det har styret gjort, sier Kjetil Lund.

– Har dere gått inn med mer penger til OBR?

– Vi vil nok bruke en million kroner på å bidra til denne planen, sier han.

Midt oppe i denne situasjonen, i april, valgte OBR å ansette en ny direktør, som kom fra Nor-Shipping.

– Hvordan reagerte du på det?

– Jeg forholder meg til styret. Det ville være feil om jeg kommenterte på beslutninger som er gjort av administrasjonen i OBR, sier han.

– Men har du tillit til styret og ledelsen?

– Det skal jeg svare formelt på: Tillit er noe man har, til man ikke har det lenger.

I slutten av denne måneden skal det altså avholdes generalforsamling. Så da får vi vel et mer konkret svar på om den tilliten fortsatt er der.

«Den nye Zuckerberg»

Selskapet erstattet i sin tid Servicekontoret for næringslivet, et kontor som holdt veldig mange kurs og hvor folk kunne komme inn og få hjelp.

– Var det lurt å droppe Servicekontoret?

– Jeg vil ikke kritisere den beslutningen. En del av disse tjenestene er digitalisert. Og problemet er ikke at det startes for få nye bedrifter i Oslo.

– Satser OBR for mye på dem som skal bli den nye Zuckerberg, og for lite på helt vanlige bedrifter?

– Det er en kritikk som er der, og som jeg har hørt. Den tror jeg vi skal notere oss, sier Kjetil Lund.

Preg av en startup

– Jeg har egentlig ikke noen kommentar. Vi har generalforsamling neste fredag, og da tror jeg vi har ting rimelig klart, sier styreleder Haavard Nord i OBR til Dagsasvisen.

– Men det er klart, økonomistyringen kunne vært bedre, og jeg som styreleder har et ansvar for det, sier han.

– Vi har nok litt preg av å være en startup, legger han til.