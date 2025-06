Sykdom, død og Munch

Leser du gjerne om andres sykdommer? Liker du å fordype deg i mulighetene som ligger i ulike behandlinger av forskjellige tilstander? Enten svaret er ja eller nei vil du finne noe som interesserer deg i Munchmuseets store sommerutstilling. Til tross for nærgående skildringer av depressive medmennesker og syfilissmittede spebarn, er «Livsblod – Edvard Munch» blitt en forbausende lys og livsbejaende utstilling.

Utstillingen tilbyr et dypdykk i Edvard Munchs overraskende omfattende behandling av helserelaterte motiver. «Livsblod» tilbyr en interessant, lærerik og oppløftende opplevelse. I likhet med fjorårets «Jordsvingninger» byr årets sommerutstilling på nye perspektiver på Munchs livsverk. Mange vil vite at han opplevde sykdom og død i nær familie fra barnsben av, og at dette satte sitt preg på ham som menneske og kunstner. Denne utstillingen går dypere i tematikken, og den canadiske kuratoren Allison Morehead har gravd frem mange kunstverk vi sjelden eller aldri har sett før. Hun viser også en humanistisk og kvinnevennlig side ved kunstneren.

Inngangsporten til utstillingen er det dramatiske bildet «På operasjonsbordet» fra 1902–03. På sensommeren i Åsgårdstrand skjøt Edvard (antagelig) seg selv i hånden med en pistol under en krangel med kjæresten Tulla Larsen. Kulen ble fjernet fra hånden under en operasjon på Rikshospitalet, og det er opplevelsen fra denne alvorlige hendelsen kunstneren skildrer i maleriet.