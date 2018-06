Oslo

Tidligere denne måneden fortalte Dagsavisen om pengeproblemene i Oslo Business Region (OBR). Selskapet, som arrangerer konferanser og promoterer Oslo i utlandet, ble opprettet i 2013. Da erstattet det Servicekontoret for næringslivet.

En av dem som tidligere jobbet for Servicekontoret heter Marius Sandvik. Han sluttet før nedleggelsen, og er i dag i Det kongelige selskap for Norges vel, hvor han blant annet arrangerer kurs for næringslivet og nystarta bedrifter i Follo og Østfold. Det kan være kurs i forretningsutvikling, regnskap, i å lage forretningsplaner, eller lignende.

– Hver gang vi har kurs kommer det folk fra Oslo på dem, sier han.

Pleide å være kurs i Oslo

Grunnen, mener han, er at det ikke ser ut til at Oslo har tilbud til helt vanlige folk som ønsker å starte egen virksomhet.

Servicekontoret for næringslivet arrangerte kurs hver eneste uke, og i løpet av året kunne det være kurs på fem forskjellige språk. De fikk ifølge Sandvik 13.000 henvendelser i året om hjelp og støtte.

I dag har vi i stedet Oslo Business Region, som arrangerer høyprofilerte konferanser og promoterer Oslo i utlandet.

– Helt siden Servicekontoret ble lagt ned har det vært en strøm av folk fra Oslo på kursene våre, sier Sandvik.

Trenger et sted å få hjelp

– Så, hva mener du er løsninga for Oslo?

– Det som ville vært bra for Oslo var å ha den tjenesten Oslo hadde en gang. Den var målestokken for resten av landet. En plass hvor en ensom og frustrert gründer kunne få snakke med noen som kan hjelpe dem.

– Å reise land og strand rundt for å synliggjøre Oslo som gründer-hovedstad, det tror jeg ikke hjelper de 6–7.000 oppstartsbedriftene i Oslo, sier han.

Teknologiselskaper

Oslo Business Region retter seg særlig mot teknologiselskaper.

Sandvik savner tilbud for helt vanlige næringsdrivende, som ikke har tenkt til å ta over verden med en ny app, men bare skape arbeidsplasser og tjene penger.

– Det kan virke som om det er et litt for ensformig tilbud til gründere i Oslo, litt for mye fokus på de nye, kreative næringene, sier han.

– Det er ganske mye man kan tjene penger på. Man kan produsere takblikk også.

Nedprioritert

Sandvik er skeptisk til om OBR egentlig skaper nok verdi for oppstartsbedriftene i Oslo.

– Med et så stort budsjett som OBR rår over virker det på meg at Oslos gründere blir nedprioritert, sier han.

Næringsbyråd Kjetil Lund mener det finnes tilbud til gründere i hovedstaden.

– Næringsetatens tilbud om etablererkurs til gründere ble avviklet i 2014 under forrige byråd. Samtidig ble Oslo Business Region AS etablert. OBR arrangerer hver måned Start-up Days for enkeltpersoner og små bedrifter i tidlig fase. Her kan gründere treffe offentlige etater som Skatt Øst, Innovasjon Norge eller Patentstyret. I tillegg prioriteres nå gründere gjennom digitale løsninger, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

Dagsavisen har vært i kontakt med Oslo Business Region. Så langt har vi ikke fått noe intervju med dem.

