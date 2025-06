– I skolen får lærerne dette nærmest presset på ovenfra, med argumentet om at kunstig intelligens (KI) er viktig i arbeidslivet. Men samtidig vet vi at hvis KI-produserte tekster får danne grunnlaget for karaktersetting svekkes legitimiteten til hele utdanningssystemet.

Det sier Liv Cathrine Krogh, førstelektor i norskdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og styreleder for Landslaget for norskundervisning (LNU). Hun mener språket blir mindre norsk og variert i møte med de store språkmodellene.

– Det skjer en tydelig forflatning i språket, sier hun.