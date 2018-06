Oslo

I 2013 la Oslo kommune ned det trauste «Servicekontoret for Næringslivet» og erstattet det med aksjeselskapet Oslo Business Region (OBR).

Hovedoppgavene var å gi råd til gründere og nystartede bedrifter, og markedsføre Oslo som investeringsområde.

Siden da har Oslo Business Region blant annet startet opp gründerkonferansen Oslo Innovation Week, reist på internasjonale teknologikonferanser for å profilere Oslo, og jobbet med rapporten Oslo: State of the city, som ble lagt fram for et par uker siden.

Men nå er det trøbbel i OBR.



Eier: Oslos næringsbyråd Kjetil Lund (Ap)

Betydelig underskudd

Årsregnskapet for 2017 viser nemlig et kraftig underskudd.

Generalforsamlingen er utsatt til slutten av juni.

Og nå bekrefter Oslos næringsbyråd Kjetil Lund (Ap) at selskapet har hatt et betydelig underskudd i 2017.

Dagsavisen vet at det dreier seg om millionbeløp.

– Det er riktig at OBR hadde et betydelig underskudd i 2017, skriver byråd Kjetil Lund i en epost.

Han sitter i budsjettkonferanse og har ikke svart på spørsmål, men bare sendt over en uttalelse. Der skriver han også følgende:

– Selskapet varslet byrådsavdelingen om dette i midten av april. Byrådsavdelingen har siden da arbeidet med OBR for å bringe klarhet i hvilke konsekvenser dette har for selskapet. Jeg har bedt styret i OBR om en plan som sikrer at selskapet retter opp den økonomiske situasjonen.

Ikke klare mål

Dette er ikke første gang OBR sliter med økonomien. Selskapet hadde underskudd både i 2014, 2015 og 2016.

I fjor gjennomførte Kommunerevisjonen en gjennomgang av OBR, som viste at eierstyringen på flere punkter ikke var i tråd med krav og føringer.

«Eier hadde ikke satt klare mål om effektiv drift. Eier hadde ikke sikret seg kvartalsvis økonomisk rapportering. Eier var ikke kjent med selskapets arbeid for å hindre misligheter og korrupsjon og hadde ikke sikret seg tilstrekkelig rapportering om selskapets ivaretakelse av sitt samfunnsansvar», skrev kommunerevisjonen for ett år siden.

Likevel viser websidene til OBR at selskapet fortsatt driver utstrakt reisevirksomhet. For omtrent en måned siden ansatte også selskapet en ny direktør, som kom fra Nor-shipping.

Ordknappe

Daglig leder i OBR, Fredrik Winther, er på reise og har ikke latt seg intervjue til denne artikkelen.

Men styreleder Haavard Nord, teknologigründeren som startet konsulentselskapet Trolltech og seinere solgte det til Nokia, han var villig til å gi noen korte kommentarer.

– Styret og ledelsen er på ballen, så vi har en løsning på det. Vi hadde et styremøte i går. Men vi har ikke alt på plass helt ennå og har ikke alle detaljer, så det blir upresist å si noe nå, sier Nord til Dagsavisen.

– Er det krise i selskapet?

– Nei, jeg vil ikke si det.



– Dette er illevarslende



Høyre vil be om en redegjørelse om Oslo business Region.

– Dette er illevarslende, sier Øystein Sundelin.

Oslo Høyres finanspolitiske talsmann sier ett krav må være absolutt overfor OBR:

– De som får penger fra skattebetalerne må til enhver tid kunne tegne og forklare hva pengene er gått til.

Han mener Kommunerevisjonens rapport fra i fjor må leses som en refs.

– Dette er det nærmeste man kommer ... om ikke full slakt, så i hvert fall en svært tett barbering, sier han.

– Hva må skje nå?

– Først og fremst må eier og styre finne ut av dette. Så må det sannsynligvis være tett oppfølging i ganske lang tid.

– Jeg vil be om at byråden kommer med en redegjørelse om hva som er gjort og hva som skal gjøres, sier han.