Ruter og Unibuss tar grep for å hindre nytt busskaos i Oslo i vinter

I januar førte kraftig snøfall og kulde til at busstrafikken i Oslo ble lammet.

To Unibuss-kontrakter var spesielt hardt rammet. Selskapet drifter 183 Solaris-busser i indre by og 76 MAN-busser i Oslo nordøst.

Nå sier Ruter og Unibuss til NRK at de har tatt grep for å hindre nytt kaos til vinteren. Unibuss skal installere varmeapparater drevet av biodiesel på alle bussene i indre by, slik at ikke batteriet i elbussene tappes så raskt på de kalde dagene.

– På de virkelig kalde dagene så vi at rundt 50 prosent av alt energiforbruk kun gikk med til oppvarming av kupeen i bussen, sier Glenn-Ivar Gaalaas, som er leder for flåte og infrastruktur i Unibuss.

MAN-bussene har ikke plass til en slik tilleggsbrenner, men får i stedet en ekstra batteripakke.

Gaalaas sier at de også har korrigert programvaren på bussenes antispinn-funksjonalitet, slik at de ikke skal spinne like mye på glatta som de gjorde i fjor.

