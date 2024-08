Politiet: Ungdom skal ha kommet med hatefulle ytringer under knivangrep

Forrige uke var det flere saker der tenåringer var involvert i alvorlig kriminalitet i hovedstaden.

Det toppet seg natt til lørdag, da to menn i 20-årene ble angrepet på Tjuvholmen. Den ene mannen ble knivstukket, mens den andre ble utsatt for vold, ifølge politiet.

Fire tenåringer er siktet i saken. To av dem er under den kriminelle lavalder og ivaretas nå av barnevernet. Samtlige er fra før siktet og mistenkt for en rekke kriminelle handlinger i Oslo den siste tiden, deriblant ranet av en 15 år gammel gutt som deltok på Norway Cup.

Politiet mistenker at de to knivstukne mennene ble angrepet på grunn av deres seksuelle legning, og etterforsker dermed saken som mulig hatkriminalitet.

Dette skyldes ytringer som tenåringene skal ha kommet med i forbindelse med angrepet.

– Mistanken om hatkriminalitet er basert på opplysninger fra de fornærmede omkring det som skal ha blitt sagt i forbindelse med knivstikkingen, bekrefter politiinspektør Marte Heggli til Dagsavisen.

Politiet jobber nå med å avhøre de siktede og hente inn mulige bilde- og videobevis fra hendelsen. Begge de to fornærmede mennene fortsatt innlagt på sykehus tirsdag.

– Tilstanden deres er stabil, forteller Sigurd Ihlen, mennenes bistandsadvokat, til Dagsavisen.

Han har ikke anledning til å kommentere hva som skal ha blitt sagt i forbindelse med angrepet, da denne informasjonen er klausulert. Han kan likevel bekrefte at de to mennene er svært berørt av det som har skjedd.

– De er sterkt preget, sier han.

– Vi skeive føler på hat daglig

I kjølvannet av helgens knivstikking har byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) sagt at han vil kalle inn politiet og representanter fra skeive organisasjoner til et krisemøte.

– For noen så oppleves ikke Oslo som en trygg by, og sånn kan vi ikke ha det. Jeg er svært bekymret for utviklingen. Vi er nødt til å samhandle for å få snudd denne trenden, og vi trenger et sterkt politi, og at regjeringen støtter opp om forebyggingen vi gjør, sier han til Dagsavisen.

Organisasjonen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold jobber blant annet mot diskriminering av skeive personer. Leder Marianne Gulli forteller at de foreløpig ikke har fått noen invitasjon til et møte med byrådslederen i Oslo, men forventer at den vil komme snart.

Marianne Gulli, leder av organisasjonen FRI, mener helgens angrep vitner om hvordan enkelte barn har blitt grovt siktet av samfunnet. (Geir Olsen/NTB)

– Det er alltid nyttig med dialog med kommunen om hvordan gjøre Oslo til en så trygg by og kommune som mulig for alle skeive. Vi har også dialog med politiet der vi understreker behovet for å blant annet styrke kompetansen om og arbeidet med hatkriminalitet, sier hun til Dagsavisen.

Hun mener knivstikkings- og voldssaken fra Tjuvholmen er veldig trist.

– Det er også en veldig alvorlig sak. Det er heldigvis sjelden at dette skjer i Norge, men det er ytterste konsekvens av et generalisert hat vi skeive føler på daglig basis, forteller FRI-lederen.

Hun reagerer også på at de antatte gjerningspersonene er såpass unge.

– Når barn så unge som 14 år føler på et så stort hat og gjør slike handlinger, så vitner det om barn som er blitt grovt sviktet av samfunnet. Et slikt hat stammer ikke fra intet, sier Gulli.

Fikk kritikk for å ikke gjøre nok

Ap-toppene Jon Reidar Øyan og Hadia Tajik gikk i fjor ut i VG og kritiserte Høyre for å ikke gjøre nok for å bekjempe ungdomskriminalitet i Oslo. Høyre hadde nemlig lovet en stor satsing på dette under valgkampen, men da de, sammen med Venstre, la fram det første kommunebudsjettet, hadde de kun bevilget en brøkdel av den lovende summen til formålet.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg parerte med at valgløfter gjelder for fire år av gangen og at de hadde bevilget penger til andre formål som bidrar til å bekjempe ungdomskriminalitet, som en fritidskortordning.

Til Dagsavisen nevner han dessuten en rekke tiltak som de har gjennomført og satt av midler til.

– For å få bukt med ungdomskriminaliteten handler det om å være tett på der ungdommene bor og på skolene de går på. Derfor har vi i revidert budsjett satt av penger til en storsatsing på ungdomsskoler i levekårutsatte områder med 80 millioner kroner, og 12 millioner kroner til en styrking i satsingen mot vold, trusler og mobbing i skolen. En annen viktig satsing er utvidelse av avhopperprogrammet EXIN for å gi unge voksne som ønsker seg ut av alvorlig kriminalitet, gjenger og kriminelle nettverk tett og samordnet støtte fra kommunen. I løpet at av året vil vi også etablere en ordning som sikrer at alle barn og ungdom kan delta på fritidsaktiviteter, sier byrådslederen.

Hatkriminalitet

Hatefulle eller diskriminerende ytringer basert på en persons eller gruppes hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller nedsatte funksjonsevne er forbudt i Norge.

Lovbrudd som kan kategoriseres som hatkriminalitet er et prioritert rettsområde for riksadvokaten.

Totalt ble det registrert 1090 anmeldelser kodet som hatkriminalitet i Norge i 2023. Dette er en økning på omtrent 18 prosent fra året før.

Kilder: SNL & politiet

