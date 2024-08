Erna Solberg om hatkriminalitet mot skeive: – Handler ofte om for dårlig integrering

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Intervjuet gjøres i forbindelse med at to menn i 20-årene ble knivstukket på Aker brygge natt til lørdag i Oslo. Politiets hovedhypotesene er at motivet er seksuell legning.

Solberg sier hun ikke kjenner detaljene i denne saken, men svarer på hvordan hatkriminalitet kan forebygges.

– Skal vi lykkes bedre med forebygging av hatkriminalitet mot skeive, må vi være ærlige om at det ofte også handler om for dårlig integrering. Dessverre vet vi at mange unge med innvandrerbakgrunn har lavere aksept for homofili enn flertallet av oss har, sier Solberg til TV 2.

På spørsmål om hun tror det å peke på unge med innvandrerbakgrunn opp mot «flertallet av oss» kan ha en splittende effekt, svarer hun avvisende.

– All hatkriminalitet er like alvorlig uansett hvilken minoritet som rammes, og uansett hvem som begår den. Men vi må ikke være redde for å diskutere noen mulige rotårsaker, heller ikke integrering, sier Solberg.

Fire tenåringer, to av dem under kriminell lavalder er siktet for grov vold etter hendelsen natt til lørdag.

Solberg sier at hun ønsker raskere reaksjoner mot unge som begår kriminalitet. Hun ønsker også at samfunnet i de mest alvorlige tilfellene kan låse inne barn som begår alvorlig og gjentatt kriminalitet.

– Det er nødvendig for å beskytte samfunnet, men også for å beskytte det enkelte barn fra seg selv og gi det en mulighet til å få en meningsfylt fremtid, sier hun.

