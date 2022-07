Økning i antall hatkrimsaker mot skeive personer etter skyteangrepet i Oslo

Det viser tall fra politiet som Dagsavisen har fått tilgang til. Onsdag forrige uke gikk politiets nettpatrulje i Øst politidistrikt ut med en oppfordring om å ta kontakt hvis man blir utsatt for hatkriminalitet. Det skjedde etter at de hadde merket seg en økning i antall anmeldelser som gjaldt hatefulle ytringer etter masseskytingen i Oslo.

– Etter skyteepisoden i Oslo har jeg hørt flere historier om «hverdagslig hets», og det har blitt mer synlig hvor mye trakassering og til og med hatkriminalitet LHBTI+ personer opplever. Mye av dette anmeldes aldri. Historiene som blir fortalt de siste dagene gjør meg enda mer bekymret for at vi har store mørketall innen denne kriminalitetstypen. Det er derfor viktig at vi i politiet får vite om disse hendelsene slik at vi får etterforsket det nærmere. Vi trenger kunnskap om sakene for å kunne med større tydelighet trekke grensene mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer som rammes av straffeloven. Dette vil også gjøre oss bedre i stand til å sette i verk forebyggende tiltak, sier politimester Ida Melbo Øystese.

De fire anmeldelsene som har kommet i politidistriktet hennes siden 22. juni gjelder hatefulle ytringer mot skeive personer, og skal ha skjedd i kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Enebakk.

Vil få økt prioritet hos politiet

Det var natt til lørdag 25. juni at to personer ble drept og minst 21 skadet, etter at en mann skjøt mot utestedene Per på Hjørnet og London Pub i Oslo. Norsk-iraneren Zaniar Matapour (43) ble pågrepet og siktet for terror etter angrepet.

På en pressekonferanse den påfølgende onsdagen uttalte politiet at de etterforsker hvorvidt skytingen kunne dreie seg om hatkriminalitet mot LHBT+-miljøet.

– Historiene som blir fortalt de siste dagene gjør meg enda mer bekymret for at vi har store mørketall innen denne kriminalitetstypen, sier Ida Melbo Øystese, politimester i Øst politidistrikt. (Vidar Ruud/NTB)

Politimester Øystese mener hennes politidistrikt har hatt hatkriminalitet på agendaen en stund og viser blant annet til et kursopplegg fra ROSA kompetansesenter som har pågått de siste par årene, som tar for seg hatkriminalitet og situasjonen for LHBT+-personer i Norge. Likevel ønsker hun nå å la dette temaet få enda høyere prioritet.

– Jeg mener at vi trenger enda mer kunnskap og kompetanse om denne kriminaliteten og kommer til ha økt fokus på dette i Øst politidistrikt framover, sier hun.

«Få vekk dritten»

Jane-Victorius Bonsaksen, leder for Skeiv Ungdom, har i et intervju med Framtida fortalt at organisasjonen og enkeltmedlemmer har fått hatefulle meldinger i innboksen og sosiale medier etter angrepet i Oslo.

Charlotte Norlund, leder for Moss Pride, synes hatet mot skeive personer har økt de siste årene, eller i hvert fall blitt mer synlig, uavhengig av masseskytingen i Oslo.

– Jeg tror det henger sammen med at Pride har blitt mer synlig den siste tiden. Det har kommet tettere på nærmiljøet til flere. Det er viktig, men samtidig skaper det mer motstand, sier hun.

Det har hun selv merket. Tidligere i år sto hun på en stand i gågata i Moss som fremmet Pride. Det ble en liten oppvekker om at holdningene mot skeive personer fortsatt kan være negative, selv i 2022.

– Det var ikke alle som heia på oss akkurat. Det var mye unngåelse og rare blikk. Det var også noen som kom med sterke kommentarer om at de ikke støtta oss, som «dette orker jeg ikke å se på» og «få vekk dritten», forteller den lokale Pride-lederen.

I fjor var første gang det ble arrangert Pride i Moss. På grunn av koronarestriksjoner ble det ingen parade. Det er planen nå, tross angrepet i Oslo. – Jeg håper at folk ikke blir for redde. At angrepet ikke blir en hindring, men at vi i stedet tør mer, sier Charlotte Norlund, prosjektleder for Moss Pride. (Kenneth Stensrud)

Det er synd at det måtte et terrorangrep til for at storsamfunnet skulle se at mange skeive er redde for å gå ut døra. — Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI

Jobber med å øke oppmerksomheten

Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, tror også motstanden mot skeive personer henger sammen med hvor synlig Pride og andre støttemarkeringer til LHBT+-miljøet har blitt i samfunnet de siste årene.

– Vi så en økning i saker hos politiet i fjor. Da var det særlig hærverk mot regnbueflagg som dro statistikken opp, forteller han.

– Foreningen vår jobber opp mot politiet for å få de til å bli bedre til å ta imot saker om hatkrim. Samtidig jobber vi med infoarbeid mot målgruppen vår, for å informere om hva hatkrim er og hvor viktig det er å anmelde det. Vi vet det er store mørketall, legger han til.

Gjestvang er kjent med at ulike organisasjoner som støtter skeive personer har mottatt «ugreie ytringer» i kjølvannet av Oslo-skytingen. FRI jobber med å fremme skeive personers rettigheter og å motarbeide diskriminering av dem. Det har vært et aktuelt tema lenge før masseskytingen, og vil også være det i årene fremover.

– Vi skeive har alltid vært utsatt for vold, trakassering, mobbing og drap. Det er synd at det måtte et terrorangrep til for at storsamfunnet skulle se at mange skeive er redde for å gå ut døra, sier FRI-lederen.

Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI, mener det er viktig å anmelde hatkriminalitet mot skeive personer. (FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold)

Farlige holdninger

Charlotte Norlund håper angrepet i Oslo vil skape mer forståelse og støtte for skeive personer, fremfor hat.

– Det er viktig å slå ned på hat mot skeive. At man ikke trykker “liker” på en så stygg og negativ kommentar eller sender av gårde spy-emojier til innlegg som handler om skeive. Det påvirker folk, og i verste fall kan det påvirke folk til å tenke at det er greit.

Hun viser til et innlegg på Facebook, skrevet av Heming Welde Thorbjørnsen, som hun mener beskriver poenget hennes på en god måte. Det gjengis her, med tillatelse fra Thorbjørnsen:

«Det var ikke du som skjøt. Du sa bare at Pride ikke har noe i barnehagen å gjøre, for barn skal ikke tenke på sex.

Det var ikke du som skjøt. Du sa bare at ekteskapet skal være for mann og kvinne, for det står i bibelen og da gjelder det for alle.

Det var ikke du som skjøt. Du sa bare at disse homsene ikke trenger å være så aggressivt synlige hele tiden.

Det var ikke du som skjøt. Du sa bare at ungdommer ikke skal lære om “trans” på skolen fordi mennesker er født som enten gutt eller jente og dermed basta.

Det var ikke du som skjøt. Du sa bare at hvis de skal ha demonstrasjonstog så kan de i alle fall kle seg sømmelig.

Det var ikke du som skjøt. Du sa bare at de som velger å leve sånn kan gjøre det hjemme og ikke på gata.

Det var ikke du som skjøt. Du bidro bare til å radikalisere ham som gjorde det.»

