Tjuvholmen-knivstikkingen: Tenåringene også siktet for ran av Norway Cup-deltaker

Det bekrefter politiet overfor NTB. 16-åringen deltok på Norway Cup og ble ranet av en gjeng på ti gutter.

De to mennene i 20-årene som natt til lørdag 3. august ble utsatt for grov vold, er fortsatt innlagt på sykehus, men tilstanden deres er stabil.

Mennene ble angrepet på uteserveringen til restauranten Bølgen & Moi på Tjuvholmen. Den ene av dem ble knivstukket. Fire tenåringer er pågrepet i saken.

Saken etterforskes som mulig hatkriminalitet fordi politiet mistenker at ofrenes seksuelle legning kan være et motiv bak angrepet. Politiet ser per nå ingen forbindelse mellom de siktede og de fornærmede.

Fra 14 til 17 år gamle

Tenåringene er siktet for grov kroppsskade. De fire ble pågrepet av politiet kort tid etter angrepet. To av dem er 17 år, de to andre er 14 og 15 år gamle. De to eldste ble lørdag varetektsfengslet i en uke.

Den ene av 17-åringene har i politiavhør knyttet seg til hendelsen, skriver Oslo tingrett i fengslingskjennelsen.

– Jeg kan ikke kommentere denne saken nå, sier 17-åringens forsvarer, advokatfullmektig Thomas Skilbred, til NTB mandag.

Tingretten skriver i kjennelsen at siktede risikerer en streng straff dersom han blir dømt.

«Det er tale om en svært alvorlig siktelse som gjelder grov vold, som fremstår uprovosert, begått i det offentlige rom.», skriver retten.

Etterforskes for flere ran

Begge 17-åringene er fra før av under etterforskning for en rekke straffbare forhold, blant annet flere ran og voldshandlinger som er begått fra midten av april og fram til nå.

– Dette er en svært alvorlig sak, og politiet etterforsker saken med høy prioritet, sier politiadvokat Marie Steen Habberstad i en pressemelding.

Hun bekrefter overfor NTB at alle de fire siktede tenåringene fra før av er siktet for ran av en 16 år gammel gutt ved Paleet i Oslo 30. juli.

Ransofferet skal ha bli slått i ansiktet i forbindelse med ranet. En av ranerne skal dessuten ha truet ham med kniv.

Ti unge gutter

– Fornærmede skal ha blitt ranet av cirka ti unge gutter i 14-årsalderen, skrev politiet på politiloggen.

16-åringen var i Oslo i forbindelse med Norway Cup. Han sa selv at han var fysisk uskadd, men ble likevel sendt til legevakt med ambulanse.

Flere av de siktede hadde allerede før lørdag fått oppholdsforbud i Oslo sentrum. En av de siktede i saken har brutt forbudet tidligere og er ilagt et forelegg for dette.

