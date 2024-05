Kvinne dømt for jødehat: «Verden vil ikke ha mer av jøder»

En kvinne i 50-årene fra Oslo er dømt til et halvt års fengsel, etter å ha kommet med hatmeldinger til både jøder og nære familiemedlemmer.

Til sammen registrerte politiet 77 meldinger med ulovlig innhold til Det Mosaiske Trossamfund (DMT), den største jødiske institusjonen i Norge. Meldingene ble sendt fra starten av november 2023 til slutten av februar 2024.

Noe av det kvinnen skrev var «kom dere ut av mitt land religiøse fanatikere», «jeg er antisemitt, «jøder er det verste folket på denne jord», «verden vil ikke ha mer av jøder», og «jeg ønsker jødeparagrafen», ifølge dommen fra Oslo tingrett.

Jødeparagrafen er en henvisning til en religionsparagraf i Grunnloven som blant annet nektet jøder adgang til riket. Paragrafen ble endret i 1851.

– Gruet seg til å gå på jobb

I tingretten forklarte en ansatt i DMT at hun hadde mottatt til sammen 136 e-poster fra kvinnen, med et uttrykt hat overfor henne som jøde.

– Hun opplevde det svært ubehagelig å få meldingene, og det gikk også utover hennes trygghetsfølelse. Hun sov dårlig og gruet seg til å gå på jobb, står det i dommen.

Vedkommende har også uttalt seg om meldingene til Nettavisen, som fulgte rettssaken.

– Det er svært ubehagelig når slike meldinger er det første du åpner når du kommer på jobben om morgenen. Det uttrykker så mye hat mot deg fordi du er jøde. Det gjør noe med trygghetsfølelsen. Man ser seg over skulderen for det var tydelig at vedkommende visste hvor vi holdt til, sier hun til avisa.

I dommen karakteriserer tingretten meldingene som hatkriminalitet og atferden overfor det jødiske trossamfunnet som alvorlig.

Kvinnen forklarte at hun sendte hatmeldingene rettet mot jøder som følge av krigen i Gaza. (illustrasjonsfoto) (Kenneth Stensrud)

Påvirket av krigen i Gaza

Ifølge dommen forklarte kvinnen i retten at hun ikke har noe spesielt imot jøder, men at hun var opprørt over krigføringen i Gaza og ønsket å få utløp for sitt sinne med å sende e-postene til det jødiske trossamfunnet.

– Jeg satte meg som mål å sende e-poster hver dag. Det var min måte å krige på, sa kvinnen i retten, ifølge Nettavisen.

Kvinnen ble også dømt for å ha sendt en rekke krenkende e-poster til et lokalkontor tilhørende Den norske kirke. I e-postene ba hun menigheten dra til helvete og komme seg ned på første fly til Gaza. Hun skrev også at hun skulle skyte en navngitt person som kvinnen var i slekt med.

E-postene ble mottatt og lest av flere ansatte ved kirkekontoret, ifølge tingretten.

Drapstruet familiemedlem

Familiemedlemmet forklarte i retten at hun følte på både ubehag og redsel etter drapstruslene mot henne. Hun forklarte også at den domfelte kvinnen hadde et voldsomt temperament.

Kvinnen ble også dømt for hets mot to andre nære familiemedlemmer. Retten anerkjente at meldingene til familiemedlemmene hadde bakgrunn i en konflikt, uten at det fikk noe betydning for straffeutmålingen.

Oslo tingrett dømte kvinnen til seks måneders fengsel. Likevel ligger det an til at hun slipper å sone mer bak lås og slå. (Kenneth Stensrud/Dagsavisen)

Alvorlige trusler som de kvinnen sendte til slektningene skal som utgangspunkt straffes med fengsel fra 15 til 30 dager, slo tingretten fast. Truslenes innhold og intensitet, i tillegg til at de ble sendt til flere nære familiemedlemmer, gjorde at retten mente de samlet sett kvalifiserte til en fengselsstraff på rundt 60 dager.

Det ble også lagt vekt på at kvinnen sendte meldinger til andre personer i kretsen rundt de fornærmede om at hun skulle drepe et familiemedlem. Hensikten var etter rettens syn å få truslene til å fremstå som mer alvorlige.

Kan slippe å sone

Kvinnen erkjente straffskyld for alle tiltalepunktene i Oslo tingrett, noe som ga henne en straffereduksjon.

Til sammen ble kvinnen dømt til et halvt års fengsel, men fire måneder av straffen ble gjort betinget. Det betyr at hun slipper å sone disse månedene, dersom hun unngår nye lovbrudd de neste to årene.

I praksis betyr dette at kvinnen kan slippe å sitte mer i fengsel, da varetektsperioden varte i to måneder.

Hun ble også idømt kontaktforbud overfor de tre familiemedlemmene i ett år. Dette fordi retten mente det var sannsynlig at hun ville utsette dem for nye straffbare krenkelser om hun ikke ble idømt kontaktforbud.

