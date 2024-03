Mann tiltalt for hatytringer mot skeive under Pride

1. juli 2023 sender en person direkte fra prideparaden som går gjennom Oslo sentrum. I livesendingen på TikTok strømmer det inn meldinger. Noen er støttende. Andre er støtende. Enkelte er ulovlige.

«Spreng faenskapet» og «skyt de» er to av meldingene som blir sendt ut i offentligheten via videostrømmen på TikTok.

Personen som sendte disse to meldingene er en mann i 20-årene fra Østfold. Han er nå tiltalt for å ha fremsatt hatefulle ytringer mot noen på grunn av deres seksuelle orientering.

Erkjenner straffskyld

Advokat Ole Richard Holm-Olsen er den tiltaltes forsvarer. Han forteller at mannen tilsto umiddelbart i møte med politiet.

− Han erkjenner å sendt meldingene og at han ikke burde ha sendt dem, sier Holm-Olsen til Dagsavisen.

Saken er berammet som en vanlig straffesak i Søndre Østfold tingrett neste måned, men forsvareren sier at de vil forsøke å få den behandlet som en tilståelsessak. Det skjer i tilfeller der det gis en uforbeholden tilståelse, og skaper mindre tidsbruk for domstolen i form av en forenklet rettsbehandling. Det fører også til strafferabatt for den domfelte.

− Vi regner med at saken vil bli avgjort på en slik måte, sier Holm-Olsen.

Et skjermbilde fra direktestrømmingen på TikTok, hvor kommentarene til den tiltalte mannen ble framsatt. Hatytringene ble ikke lagt ut samtidig som at personene på dette bildet ble filmet. (Privat / TikTok)

− Bare toppen av isfjellet

Viljar Eidsvik, leder av foreningen FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), synes det er bra at politiet tar saker som gjelder hatytringer mot skeive på alvor, som i denne konkrete saken, men påpeker samtidig at det er mange saker som aldri fører til at noen blir stilt til ansvar.

− De sakene som ender opp i rettsvesenet, er bare toppen av isfjellet av negative ytringer på nettet. Det er de aller mest alvorlige sakene. Det er også viktig å se å den store mengden hatytringer som ikke er så alvorlige at de er straffbare, sier han.

Viljar Eidsvik, leder av foreningen FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold). (Privat)

Han viser til en undersøkelse som analysebyrået Analyse & Tall gjorde på vegne av Amnesty og FRI i fjor. Rapporten avdekket at det har vært en betydelig økning i negativ omtale av skeive på nett i Norge de siste årene. Undersøkelsen baserte seg på hundretusenvis av ytringer fra Facebook og Twitter i perioden 2018 til 2022. Også omtalen av Pride ble mer kritisk i denne perioden, og andelen meldinger som inneholdt støtte og positive ytringer om Pride, sank.

− Rapporten viser at hatytringer mot skeive på nettet går oppover. Det er noe man må jobbe aktivt mot for å forebygge, sier Eidsvik.

Meldingene om å sprenge og skyte personer som gikk i prideparaden ble skrevet året etter at to personer ble skutt og drept, og ytterligere 21 personer ble skadet, under terrorangrepet mot LHBT+-personer i forkant av Oslo Pride 2022. Terrorangrepet skjedde i gåavstand fra der direktesendingen på TikTok ble filmet.

Rettssaken mot Zaniar Matapour, som gjennomførte skytingen, pågår i disse dager i Oslo tingrett. Han er tiltalt for grov terrorhandling.

---

Dette sier loven

Straffeloven § 185: Hatefulle ytringer

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter fram en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a. hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b. religion eller livssyn,

c. seksuelle orientering,

d. kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller

e. nedsatte funksjonsevne.

---

