Jul på rådhuset: Oslo-politikk i 24 luker

Årets siste bystyremøte hadde så mange godbiter at det burde vært en julekalender. Og siden NRK ikke lager en skikkelig julekalender i år, tar jeg på meg jobben i stedet.

Jeg kan på ingen måte love at det finnes sjokolade her. Eller et magisk juleteater. Ingen snakkende tøffel, forstadsmenn som måker snø i takt eller sesong-korrekt tegnspråk-kurs heller. Men du får kanskje noen røde og blå nisser, i det minste. Alt fra årets siste bystyremøte, onsdag den 14/12, i Oslo rådhus.

Luke 1

Fravær. Av byens sju byråder var tre fraværende, på årets siste møte. Det gjorde at store deler av svarene i spørretimen åpnet med varianter av «byråden er dessverre sjuk i dag, men som settebyråd kan jeg si at …». Fordelen er at det gjør iblant at svarene ikke blir så kompliserte. Det er jo hyggelig.

Luke 2

Det første (og lengste) spørsmålet i dagens spørretime handlet om Ullern Helsehus, skandalen som ikke slutter å levere. En lang rekke politikere krevde svar fra Robert Steen (som jo ikke var til stede, så Einar Wilhelmsen måtte svare i stedet) om hva i huleste han skulle gjøre med alle de fæle hendelsene som har kommet fram om pasientene der oppe.

Svaret var, kort oppsummert «Vi skal bestille en ekstern gjennomgang», «95 prosent av pasientene er fornøyde» og «vi skal etterpå vedta en strategi for å få bedre kompetanse, det blir veldig viktig».

Men rett skal være rett. Både Einar Wilhelmsen, og etter hvert Raymond Johansen, fortalte også at situasjonen var uakseptabel og uverdig.

OK, nå er kanskje ikke dette en fullt så koselig julekalender som du er vant til. Men det blir bedre etter hvert. Vil du være med så heng på, som de sier i 24-stjerners julekalender.

Luke 3

Fremskrittspartiets Bjørn Revil stilte med denne nokså spreke julegenseren, som forhåpentligvis velgerne hans vil sette pris på.

Bjørn Revil, Fremskrittspartiet, her i kledelig julegenser. (Aslak Borgersrud)

Luke 4

Rødt benyttet diskusjonen om Helsehus til også å diskutere bydelsøkonomien, og at bydelene har for lite penger til å gi folk sjukehjemsplasser.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen fra MDG repliserte med å si at «Jeg er ikke sikker på om jeg deler hele virkelighetsbeskrivelsen til partiet Rødt».

Dette tyder på at ideen om «Grønn kommunisme» kanskje ikke var sann likevel. Det er altså forskjeller på MDG og Rødt. Sjokk!

[ Norske Sandra (36) kriger i Ukraina: − Hele livet mitt har ledet opp til dette ]

Luke 5

Odd Einar Dørum i Venstre reagerte på at alle de stygge sakene fra Ullern ble omtalt som enkelttilfeller, og spurte hvor mange enkelttilfeller skulle til før man slutta å beskrive det som enkelttilfeller.

Finansbyråd Wilhelmsen takket for et godt og faglig spørsmål, som han dessverre ikke kunne svare på fordi … ja du veit, bydelen med ansvaret ikke var til stede.

Dørum kom seinere på møtet med et lite stikk til pressebenken, om en viss artikkel som kanskje var litt nedsettende mot folk som brukte bystyrets talerstol til «refleksjoner». Og det er godt mulig undertegnede fikk noe å reflektere over der.

Odd Einar Dørum i Venstre (Oslo Kommune-TV)

Luke 6

Oslo kommune-TV kræsja i løpet av kvelden. Så jeg får dessverre ikke vist deg hvor artig det er når finansbyråd Einar Wilhelmsen praktisk talt danser foran talerstolen mens han svarer på veldig viktige politiske spørsmål. Men du kan tenke deg det, inni deg.

[ Å lure en robot er viktig. Det mener kunstig intelligens-ekspert Inga Strümke. ]

Luke 7

Venstres Marit Kristine Vea stilte spørsmål til byrådet om hva de gjør for å fikse frivillighetskrisa i idretten. Idrettsbyråd Omar Samy Gamal hissa seg opp, og brukte anledningen til å slå fast at byrådet har gjennomført en større reform i idretten, og brukt halvannen milliard kroner på idrettsanlegg hvert år siden de tok over.

Du veit, når folk åpner innlegget sitt med «Med all respekt å melde, ordfører», så er det et svært kraftig uttrykk for sinne, på politikerspråk.

Luke 8

Venstres Haakon Riekeles måtte deretter protestere på byråd Gamals uttalelse om at det ikke ble bygget idrettsanlegg på tjue år før de rødgrønne vant valget i 2015.

Gamal startet svaret sitt med «Alvorlig talt, byråd. Nei, ordfører!». Og dermed ble det harmdirrende svaret hans bittelitt underminert, i og med at hele salen fniste seg gjennom det han sa på grunn av snublinga i starten.

Luke 9

Høyres Elin Horn Galtung reagerte dermed på noe byråd Omar Samy Gamal hadde sagt: At det var så mye idrettsanlegg vest i byen, fordi der er det så mange gode lobbyister.

– Det var det mest sjokkerende jeg har hørt, jeg hoppet tre meter i været, sa hun.

Vel, det er sånt man bare kan gjøre med vestkantens norm for takhøyde i stua.

Elin Horn Galtung (Høyre) (Oslo Kommune-TV)

Luke 10

Lars Petter Solås i Fremskrittspartiet ville diskutere parkering. Han kunne fortelle oss at den nye Sentrum Brannstasjon skal bygges uten en eneste parkeringsplass.

– Store deler av vaktstyrken bor utenfor Oslo. Hvordan blir brannberedskapen ivaretatt, spurte han.

Poenget hans var at det kanskje er litt stress, om man bor for eksempel på Ski, å komme seg fort til brannstasjona for å slukke branner, om man ikke kan kjøre bil dit. Byråd Victoria Marie Evensen svarte kort:

– Ordfører, det er fem minutter å gå fra Oslo S.

[ Vannforsyning blir enda dyrere: 16 prosents prisvekst ]

Bjørn Revil fra Fremskrittspartiet lot seg sjokkere:

– Ordfører, jeg lot meg sjokkere. Er det byrådens oppfatning at hvis det blir en storbrann, skal personalet de trenger på kort varsel ta toget?

Byråd Sirin Hellvin Stav (MDG) tok over for kollega Evensen fra Arbeiderpartiet:

– Hvis det er krise er det sannsynligvis ikke i sentrum de skal møte. Da skal de rykke ut direkte til destinasjonen de skal til, sa hun.

Åpenbart ikke i sentrum, det altså.

Luke 11

Samme byråd Sirin Hellvin Stav måtte også svare for seg på spørsmål om lading av elbiler, hvorfor det plutselig har blitt så vanvittig dyrt, og hvorfor man ikke har fått på plass et system hvor bilistene kan betale for den strømmen de bruker, i stedet for det gammeldagse systemet med flat timepris uansett strømbruk.

– Vi er i en situasjon hvor det er krig i Europa, sa byråden.

Åpenbart et svar som kan brukes til det meste.

Luke 12

Folkets parti har blitt woke. I hvert fall gikk Cecilie Lyngby på talerstolen for å be folk slutte å bruke ordet «eldrebølgen».

– Ordet er nedverdigende. Eldre opplever det ordet som om de er en tsunami som vil skylle over byen vår. Jeg oppfordrer alle til å ikke si eldrebølgen, men heller snakke om de eldre, sa hun.

Jeg er ikke uenig. Men så var jeg ganske woke fra før, jeg da.

Cecilie Lyngby, bystyrerepresentant for Folkets Parti. Bildet er tatt fra et tidligere bystyremøte, da. (Oslo Kommune-TV)

Luke 13

Etter at spørretimen var det flere saker som skulle opp. Årets siste bystyremøte skal vanligvis brukes til å bli ferdig med alt man ikke har rukket tidligere, men som må bli ferdig før jul. Dagens møte var ikke like prega av det som vanlig, tvert imot var det noen store saker med harde diskusjoner som skulle opp. For eksempel den om ny parkeringsnorm i Oslo.

– Vi slipper kjelleren fri! Vi slipper gårdsplassen fri, sa en oppglødd Sigrid Heiberg fra MDG.

Folkets Parti og Fremskrittspartiet var, ikke overraskende, ikke like fornøyde.

Den nye parkeringsnormen gjør nemlig at når man skal bygge boliger og næringsbygg i Oslo, så vil det ikke lenger være krav om å bygge en masse parkeringsplasser. I stedet vil det være en maksimumsnorm. Den mener Folkets Parti og Frp at er alt for streng, mens venstresida pluss Venstre vil ha den. Og de har jo flertall.

Luke 14

Det artige med parkeringsnorm-saken var at flertallet (altså byrådspartiene pluss Rødt), brukte anledninga til å slenge på et ekstra lite vedtak om elbil-lading. Som mange (og særlig elbilistene) har fått med seg vedtok nemlig bystyret i forrige uke å nesten tredoble elbil-ladeprisene på de kommunale ladeplassene.

Etterpå har det gått opp for dem hva de har vedtatt, og at folk ville bli rasende for det. Dermed har de bestemt seg for å lage en helt ny plan. Så onsdag kasta de seg rundt og vedtok følgende:

Fra nå skal ladeprisen settes til strømprisen ganger 1,2, pluss 15 prosents risiko- og driftspåslag. I tillegg skal det være tjue prosent billigere å lade om natta, og tilsvarende dyrere om dagen.

Høyresida pluss Senterpartiet ville ha en rein reversering, de foreslo rett og slett å gå tilbake til de gamle prisene. Men det fikk de ikke flertall for.

Alt dette hadde selvfølgelig ingenting i en sak om parkeringsnorm å gjøre. Men å stille et forslag til bystyret tar lang tid. Først skal man gjennom forretningsutvalget, så i et saksutvalg, og til slutt til bystyret. Prosessen tar gjerne mange måneder. Men ved å slenge det inn som et tilleggsforslag på en helt annen sak, så kan man gjøre det på null tid. Sjøl om det virker litt rart.

Vedtaket om å snu ble til slutt vedtatt nesten enstemmig. Bare Folkets Parti var mot.

[ Elbileiernes kommunale ladesjokk: – Prisene skal ned igjen, lover byråden ]

Luke 15

I diskusjonen om parkeringsnorm dro Haakon Riekeles fra Venstre en slags ironisk parallell: Hvis det skal være krav om å bygge masse parkeringsplasser til nye hus, bare fordi en del folk trenger bil, kan man liksågodt innføre minimumsnorm for tørketromler, fordi mange småbarnsfamilier trenger det.

– Jeg ville vært mot en minimumsnorm for tørketromler likevel, sa Riekeles.

Nå er ikke jeg fullstendig oppdatert på norske byggeforskrifter, men jeg ville vel tro, i det minste, at hvis det bygges en masse leiligheter fullstendig uten plass til å tørke klærne sine noe sted, så ville det ha utløst behov for en norm.

Men parallellen er fin likevel, det skal han ha.

Luke 16

Ordfører Marianne Borgen forsvant midt i møtet, og var borte en stund før hun kom tilbake. Det viste seg at hun skulle ned i Rådhushallen for å tenne juletreet.

Årets juletre i Oslo Rådhus er tent (Aslak Borgersrud)

Vanligvis er møteplanen for årets siste møte litt annerledes, så bystyrerepresentantene midt i middagspausen må gå rundt juletreet, leie hverandre og synge Glade Jul. Men siden det ikke var noen middagspause på dette møtet, så slapp de det.

Her kan du se hvordan det pleier å være:

Luke 17

Bystyret vedtok å selge Wergeland. Ikke selve Henrik Wergeland altså, han er død og dessuten ikke Oslos å selge. Men den gamle feriekolonien Wergeland, som Oslos barn reiste ut til om sommeren i de glade gamle dager, har av en eller annen grunn vært i kommunens eie fram til nå. Ifølge byrådet aner man ikke hvorfor.

Men det er nå i hvert fall et skogholt på 34.149 kvadratmeter ute ved Gardermoen, som ikke brukes til noe som helst, og som kommunen har eid i mange tiår uten å bruke til noe. I sommer ble den lagt til salgs for 20 millioner, og byrådet hadde nok tenkt å selge tomta uten å blande inn bystyret. Men det viste seg at den var populær. Etter en ellevill budrunde steig prisen til 55 og en halv million kroner.

[ Resett legges ned: – Flere års vanstyre gjorde jobben for vanskelig ]

Og siden alle salg av eiendom over 50 millioner må godkjennes av bystyret, så måtte bystyret bare gjøre det, da.

Nå skal det bli næringspark der i stedet, sannsynligvis.

(Du veit, enhver god julekalender trenger litt nostalgi. Tenk det a, feriekoloni! Det er nostalgisk, det. Spør bestemorra di!)

Luke 18

Bystyret vedtok også et høringssvar om en Norsk Offentlig Utredning om det kommunale inntektssystemet. Det er åpenbart viktig. Men dette er en julekalender. Jeg skal spare dere for detaljene.

Luke 19

Mer forståelig er nok diskusjonene om høringsuttalelse til Helse Sør-Øst, om regional utviklingsplan, samt et vedtak om ny helikopterplattform til Rikshospitalet. Ja, og diskusjonen om det bør være en folkeavstemning om nedlegging av Ullevål sykehus.

Debatten bærer ganske kraftig preg av at alt dette er saker som Oslo bystyre ikke egentlig bestemmer over. Derfor er alt man kan gjøre er å markere at man er sur. Sur på Helse Sør-Øst, og sur på Oslo universitetssykehus.

Arbeiderpartiets Jon Reidar Øyan var tydeligst, etter at Oslo universitetssykehus har fått rammetillatelse for midlertidig helikopterlandingsplass på Riksen, basert på helt feil premisser.

– Slett arbeid! Skikkelig slett arbeid! De kunne spart seg! Skjerpings!

Luke 20

Partiet Rødt ville faktisk helst utsette diskusjonen om folkeavstemning om Ullevål. Ingen skjønte helt hvorfor, annet enn at forslagsstillerne (dette var et innbyggerforslag, nemlig), gjerne ville det. Derfor ble det avstemning om folkeavstemning likevel.

De fleste partiene mente en folkeavstemning ikke var noen god idé, fordi Oslo bystyre ikke kan gjøre så mye til og fra på denne saken.

Ja, bortsett fra å vedta at de er sure, da. Hvilket alle minnet hverandre på gjennom hele debatten.

Luke 21

Bystyret vedtok også ny forskrift om kommunale barnehager. Dermed skal nå barn som går i barnehager som blir nedlagt, prioriteres i køen på andre barnehager.

Luke 22

Høyres Hassan Nawaz benytta diskusjonen om helikopterlandingsplass til å stille Rødt et direkte spørsmål:

– Stiller Rødt seg i det hele tatt positive til en helikopterlandingsplass på Gaustad?

Men Nawaz var også siste taler, og strek var allerede satt. Så en blid men bestemt ordfører Borgen gjorde det klart at det spørsmålet fikk bare henge:

– Det svaret får du ikke i dag, for du var siste taler.

Luke 23

På årets siste bystyremøte er det tradisjon for at opposisjonslederen og byrådslederen holder en avslutningstale og ønsker god jul. Opposisjonen skal være frekk og gøyal, mens byrådslederen skal være raus og grei.

Alle vitsene er dessverre for interne sjøl for denne spalta. Men en trivelig tradisjon er det. Og det gir Eirik Lae Solberg muligheten til å minne alle oss andre om at rollene godt kan være bytta om til neste år. Samt Raymond Johansen muligheten til å minne oss på at han helst skulle vært helt andre steder enn i bystyresalen en sein onsdag kveld.

Luke 24

Tradisjonen tro ble årets siste bystyremøte avslutta med pølsefest. Det var både veganske pølser, halalpølser, glutenfrie pølsebrød, og alt som hører med til en tradisjonell god julemiddag. God jul!

Pølsefest (Aslak Borgersrud)

[ Dagsavisen rapporterer nesten alltid fra bystyremøtene. Her er forrige: Budsjettflørten ]

[ Samisk navn på hovedstaden: Skal Oslo bli Oslove? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen