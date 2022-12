Resett legger ned

– En forutsetning for videre satsing i Resett har vært rekruttering av ny ansvarlig redaktør med pressefaglig bakgrunn. Dette har dessverre ikke latt seg gjøre innenfor de gitte økonomiske rammer. Styret velger derfor å melde oppbud i selskapet i dag, onsdag 14.12, det skriver styret i Resett i en pressemelding.

I november fikk Resett avslag på pressestøtte av Medietilsynet. De ble da den første nettavisen som fikk avslag fordi det ikke var sannsynliggjort at de har en redaktør som svarer til bestemmelsene i Redaktørplakaten. Medietilsynet vurderte også Resett bryter pressens egne etiske normer, for eksempel innen kildebruk og skille mellom fakta og meningsinnhold.

Takker bidragsytere

– Vi takker alle bidragsytere og våre lesere, og synes det er trist at Resett som en av de få som har talt makten og de etablerte narrativ midt imot, nå må legge ned. Ytringsfriheten og demokratiet, som allerede er under sterkt press i Norge, blir en stemme fattigere, skriver de.

Siden midten av juni vært flere endringer på eiersiden i Resett. Det skrev nettavisen Journalisten i oktober. Selskapet har også byttet navn til Grafen AS. Mangeårig Resett-aksjonær Petter Inge Remøy kjøpte seg opp og eide da over 90 prosent av selskapet Grafen AS.

Grafen har den siste tiden blitt kjøpt opp av Piiotarho AS, som er heleid av mangemillionæren Remøy.

– Piiotarho AS eier nå over 90 prosent av selskapet og står fritt til å disponere slik de finner det best, opplyste styreleder i Resett, Monica Staff til avisen i oktober.

Sparket redaktør

I juni ble det kjent at Lurås ble sagt opp på dagen av styret i Resett. Det skjedde etter en lengre konflikt mellom den tidligere redaktøren og styret, og Lurås var sykemeldt i denne perioden.

– Jeg er avskjediget på dagen, skrev Resett-redaktør Helge Lurås i en tekstmelding til VG.

Måneden etter kunne Kampanje melde at han hadde mottatt bud på sine aksjer i Resett.

I august bekreftet Lurås overfor Journalisten at aksjeposten på snaue 15 prosent Resett er solgt.

– Jeg skrev til styret at jeg var interessert i bud over 250.000 kroner. Jeg fikk litt over 253.000 kroner, og sa ja til det, sa Lurås til Journalisten.

Styreleder gikk av

I juni gikk også daværende styreleder Christian Mikkel Dobloug av. Før Lurås fikk sparken sa Dobloug til VG at det har vært uenighet, men at han samtidig var han innstilt på å beholde Lurås som redaktør fram «til de fant ut av en del ting». Han ville ikke kommentere hva han la i dette ordvalget.

Styreleder Monica Staff kommenterte saken overfor Kampanje med at det ikke er unaturlig med uenigheter mellom styret og den daglige ledelsen.

– Det er ikke uvanlig at styret og daglig ledelse blir uenig om strategi, retning og veivalg. Ellers kan jeg naturlig nok ikke kommentere interne arbeidsforhold og sykemeldinger. Hvis dere vil vite mer om veien videre, anbefaler jeg at dere kontakter konstituert redaktør Maria Zähler, skriver hun i en melding til Kampanje.

Etter at Lurås fikk sparken, har nestleder i Oslo Frp, Maria Zähler, fungert som redaktør fram til nedleggelsen.

