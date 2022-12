Lade-sjokket: Prisene skal ned igjen, lover miljøbyråden

– Oslo kommune har i praksis kraftig subsidiert elbilistene.

Det skriver Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo, i en epost til Dagsavisen.

I dag har nemlig prisene for elbil-lading gått kraftig i været. Over natta har prisene nesten blitt tredoblet, for vanlig «treg» lading på gatestolpene rundt omkring i hovedstaden. Bystyret vedtok takstøkningen onsdag, og den ble iverksatt fortere enn svint. Nå lover byråden at prisene skal ned igjen.

– I høst har strømprisene skutt i været, mens ladeprisen har stått stille. Kommunen får ikke en krone i strømstøtte fra staten. Derfor har bystyreflertallet bestemt at ladeprisene skal øke. Jeg skjønner at det kom brått på noen, men ladeprisene skal ned igjen så fort som mulig, når strømprisen går ned, skriver hun.

Tirsdag skrev Dagsavisen om de nye ladeprisene. I et intervju med Finansavisen onsdag gikk Elbilforeningen så langt at de gikk bort fra å anbefale elbil.

Ikke noe kommunen skal tjene penger på

– Med disse ladeprisene anbefaler vi ikke oslofolk som er avhengig av gatelading å kjøpe elbil, sa Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, til Finansavisen. Hun karakteriserer kommunens prismodell for lading som «idiotisk».

– I noen tilfeller blir det mer enn dobbelt så dyrt å lade elbilen på kommunens ladere som å fylle forurensende drivstoff, sier hun til avisen.

Nå svarer Sirin Hellvin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, på kritikken:

– Jeg synes det er dumt at Elbilforeninga advarer folk mot å kjøpe elbil. De kan umulig ha fått med seg at ladeprisene skal ned igjen så fort som mulig, når strømprisen går ned, skriver hun i en epost til Dagsavisen.

– Dette er ikke noe kommunen skal tjene penger på. De fleste vil også lade langt billigere enn Elbilforeningens regnestykker viser, mener byråden.

Hun hevder det fortsatt er svært gunstig å bruke elbil i Oslo.

Rekordmange elbiler

November måned ble også tidenes rekordmåned for elbilsalg i Norge. Da sto biler med elektrisk drivkraft for 81,6 prosent av det totale bilsalget, skriver NTB.

Ifølge SSB utgjorde elbiler 71 prosent av alle nybilkjøp i fjor. For første gang har elbiler gått forbi fossilbiler også i gruppa med lavest inntekter.

Blant nye biler kjøpt av husholdninger i de 10 prosent med høyest inntekt er 73 prosent elbiler. For husholdninger i de 10 prosent med lavest inntekt er 65 prosent elbiler, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Andelen nye elbiler blant dem med lavest inntekt har økt med 26 prosentpoeng fra 2018.

Her er de nye ladeprisene i Oslo

Normallading Tid Gammel pris Ny pris Dag (9-20) 28 49 Natt (20-9) 13 35

Semi-hurtig lading Tid Gammel pris Ny pris Dag (9-20) 23 62 Natt (20-9) 13 35

