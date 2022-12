Budsjettflørten

– Da er vi på 7. desember og kanskje det viktigste bystyremøtet vi har i løpet av et år, sa ordfører Marianne Borgen for å åpne selveste budsjettmøtet denne onsdagsmorgenen.

Det er nemlig budsjett. 90 milliarder kroner eller så skal vedtas inn i Excel-arket så alle veit hva kommunen skal bruke penger på i 2023. Dermed begynner møtet klokka ti i stedet for klokka tre på ettermiddagen som normalt. Stemninga koker rundt kaffemaskina på forhånd. Det skal for en gangs skyld ikke være spørretime. Alle har satt av hele dagen. Og nesten alle kommer tidsnok.

Eller, det gjør de strengt tatt ikke. Det var en tydelig irritert ordfører Borgen som måtte leve med i hvert fall fem-seks stillheter i løpet av navneoppropet.

– Jeg tror vi må skjerpe opp litt at folk kommer til møtets begynnelse, for dette er ikke helt bra, sa Marianne Borgen.

Det er jo ikke lett å begynne på jobben så tidlig som ti om morran.

Ordførerbordet med varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap), ordfører Marianne Borgen (SV), og bystyrets sekretariatdirektør Lars Arne Ryssdal. (Oslo Kommune-TV)

– Nå skriver vi historie, åpnet Arbeiderpartiets Andreas Halse.

Jeg tror ikke han mente ved å stå opp såpass tidlig, men historien om at det nå blir gratis AKS og skolemat og dessuten et nytt billettsystem for enkeltbilletter på Ruter.

– Det kommer til å gå med skolemat som det har gått med AKS og de fleste andre velferdsordninger. Det blir innført av venstresida, mens høyresida kjemper mot. Og til slutt skriver Civita en kronikk om at høyresida har vært for det hele tiden, sa han.

Jeg tror neppe det blir skjebnen til historien om det nye billettsystemet, hvor man gradvis får litt billigere enkeltbilletter ut i fra hvor mye man har kjørt trikk tidligere i måneden. Men det er lov å være litt høy på seg sjøl og sine gjennomslag på budsjettmøtet.





Det er jo 90 milliarder kroner. Da skal det holdes taler. Lange taler. På alle områder. De rødgrønne skal skryte av sitt budsjett, og de blå skal angripe den. Så skal opposisjonen argumentere for sine alternative budsjetter, mens de andre partiene skal hogge dem i fillebiter.

Det kan ikke være enkelt å lage sånne alternative budsjetter. De som sitter med makta, og skal lage helt ekte budsjetter, de har jo hele kommunens ressurser til sin disposisjon for å planlegge neste års økonomi.

Opposisjonspartiene derimot, alt de har er sine egne representanter, en og annen rådgiver, samt noen spinkle innsynssøknader i byrådets tall å ta utgangspunkt i.

Og enten man lager et alternativt eller et ekte budsjett må man på en eller annen måte ta hensyn til den virkelige verden. Og da er det ikke bare-bare å gjøre alt man vil.





Hvis man for eksempel vil legge ned en etat, med en tanke om at de ikke egentlig gjør særlig nytte for seg, så ville det jo være lett å tenke seg at man bare kan sjekke hvor stor post etaten har på budsjettet, og så fjerne den posten. Bruke penga på noe annet og gøyere!

Andreas Halse, gruppeleder i Arbeiderpartiet (Oslo Kommune-TV)

Problemet er bare at det nå er sjuende desember. Oslo kommune ledes ikke av Elon Musk, man kan ikke bare sparke folk på dagen. Tvert imot, skal man legge ned en etat må man finne ut hvem som skal gjøre det jobben i stedet. Man må finne ut av hva man skal gjøre med folka som jobber der. Kanskje folk må flyttes til andre deler av kommunen, og at det ikke holder å bare si dem opp? Kanskje man må inngå sluttavtaler for å ikke få en milliard avtaler hos arbeidsretten? Hva med lokalene de holder til i? Hva med avtaler de har inngått med andre?

Det er rett og slett ikke så lett å kutte i et budsjett som noen kanskje skulle ønske.

[ Peker på det Vålerenga mangler: – I mine øyne er det nummer én ]





På den andre sida er det jo ikke noe vits i å lage et alternativt budsjett hvis man ikke får vist fram politikken sin. Det er skvisen opposisjonen sitter i. Skal de kutte vekk ting de ikke vil ha, for å vise fram politikken og målene sine? Når det samtidig betyr at de framstår useriøse og ute av stand til å forstå hvordan økonomien funker? I en kommune de har tenkt å overta styringa av til høsten?

Vanskelig, ass. Vanskelig.

Og det er jo en del kutt som er foreslått. Partiene vil kvitte seg med en fjerdedel av de ansatte på rådhuset. Kutte i Origo. Selge store mengder eiendom. Gjøre store rammekutt.

Høyres folk insisterer i det minste på at deres alternative budsjett er fullstendig seriøst og gjennomførbart. De mindre partiene på høyresida mer enn antyder at de bare har kasta sammen noe greier.

– Det har ikke vært så lett for representanten Fossum og meg å lage et alternativt budsjett, sa Cecilie Lyngby i Folkets Parti.

Cecilie Lyngby, bystyrerepresentant for Folkets Parti (Oslo Kommune-TV)

– Vi har dessverre ikke det store byråkratiet som byrådspartiene har, sa Camilla Wilhelmsen i Fremskrittspartiet om sitt budsjett.

Så hva kan man egentlig gjøre?

En mulighet er å flørte i all offentlighet.

Arbeiderpartiets Mansoor Hussain mente i hvert fall at det var flørting Venstre dreiv med, da de lagde sitt alternative budsjett. Det var så mye klima og eiendomsskatt og alt mulig der, nemlig, at det måtte oppfattes som et forsøk på å sjarmere seg i buksene på venstresida, antyda Mansoor.

Bystyrerepresentant Jon Reidar Øyan, Ap (Oslo Kommune-TV)

– Jeg er veldig glad for, ordfører, at vi kan flørte litt med hverandre sjøl om vi er ringforlova i regjering, sa Jon Reidar Øyan i Arbeiderpartiet til Morten Edvardsen i Senterpartiet.

Også Andreas Halse var på flørtern. Han mente arbeidet Venstre hadde gjort med sitt alternative budsjett var av en helt annen kvalitet, enn det de andre opposisjonspartiene har levert.

Venstres Hallstein Bjercke på sin side var mer tvilsom i sine karakteristika av andre partier. Han mente at Rødt åpenbart hadde lagt seg flate for de andre rødgrønne partiene i arbeidet med budsjettet. I samme slengen slang han med leppa både om Eivor Evenrud, som har bytta parti, og de som har blitt igjen i Rødt. «Byrådets gamle rosa puddel er nå omplassert til Arbeiderpartiet, og de har skaffet seg en ny veskehund», sa Bjercke.

Andreas Halse i Ap, derimot, han begynte plutselig å overøse Karoline Grosås Nordbø i Kristelig Folkeparti med ros for sitt arbeid. KrF-representanten på sin side repliserte med å kalle Halse for Hasle i sitt svarinnlegg. Åpenbart avslag på grått papir der, Grosås Nordbø var mer opptatt av å snakke om artist Odd Nordstoga. «Han er kanskje Norges mest sjarmerende artist», sa hun, med stjerner i øynene, mens tilhørerne lurte på hva i huleste det var som foregikk.

Karoline Grosås Nordbø, bystyrerepresentant for Kristelig Folkeparti (Oslo Kommune-TV)

Og jaggu, på slutten av møtet stemte et flertall for dispensasjon for bruk av gummi også. Riktignok på kunstgressbanen til Skeid, på Nordre Åsen. Men et og annet skjelmsk smil gikk det likevel på tvers av salen omtrent da og.

[ På forrige bystyremøte var det ikke flørting. Da gikk det i refleksjoner ]





Uansett er bare disse debattene for syns skyld. Budsjettet er klart lenge før denne debatten. Til neste år blir det gratis AKS, skolemat, det blir en rar variant av billigere enkeltbilletter på bussen, det blir veldig mye dyrere elbil-lading, og nå etter siste runde med forhandlinger blir det ikke så mye kutt i bydelene heller.

Det er sånn det blir. Premieavviksfondet blir kutta med 700 millioner eller så, sjøl om høyresida mener det er å ta pengene ut av lommene på våre barn (du skjønner, Premieavviksfondet er Oslo kommunes eget lille Oljefond. Det bare består av tre milliarder, i stedet for 12.700 milliarder, som statens er på.)

Uansett. Sånn budsjettet så ut onsdag morgen ser det også ut onsdag ettermiddag. Og sånn sett fikk hun kanskje feil, Marianne Borgen, da hun sa at dette var det viktigste møtet hele året.

Egentlig-egentlig skjedde ingen verdens ting annet enn litt blunking på tvers av bystyresalen.

Og da ordfører Marianne Borgen helt til slutt organiserte avstemminga om budsjettet, ba hun de som var mot å rekke en hånd i været. Dermed ble de sittende der, politikerne. De avgjorde framtida til 90 milliarder kroner uten en gang å løfte en arm.

Sånn er den iblant, politikken.

[ Knallhard Høyre-kamp mellom Mehmet og Hassan: Begge vant til slutt ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen