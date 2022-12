Nær tredobling av ladeprisene i Oslo fra torsdag

Når Oslo-budsjettet skal vedtas onsdag gjør ladeprisene på hovedstadens kommunale ladere et kjempehopp. Det melder Avisa Oslo.

De fleste prisene blir nesten tredoblet, og heretter blir den laveste prisen det er mulig å betale 35 kroner i timen. Prisene blir innført allerede torsdag, om budsjettbehandlinga går som forventa.

Hensikten med de nye prisene skal være å unngå at kommunen subsidierer ladestrøm.

Fem kroner timen i 2019

Kommunen begynte å ta betalt for lading i 2019. Da ble prisene satt til mellom 5 og 15 kroner timen, avhengig av antall kilowatt laderen kunne levere og tid på døgnet. For normallading på sein kveld og natt har dermed prisene syvdoblet seg på under fire år.

Og som meldt i en annen sak i Dagsavisen tirsdag: Kommunens mål er å bygge 200 ladestasjoner i året. Fram til september i år har de bare greid å bygge ti.

