Oslo kommune innfører gratis Aks for fjerdeklassinger

– Vi har en skikkelig gladnyhet til barnefamilier i Oslo. Vi går lenger enn det vi lovet i byrådsplattformen. Nå innfører vi også gratis Aks for barn til og med fjerdeklasse i hele byen, sier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) i Oslo til Aftenposten.

Nyheten om Aks, også kjent som SFO i store deler av landet, kommer i forbindelse med at Oslo kommunes budsjett for neste år legges fram onsdag 21. september.

– Det vi gjør nå, er historisk. Jeg vil trekke paralleller til da det ble innført full barnehagedekning for 20 år siden. Vi er nå i mål med en velferdsreform, sier Eidsvoll.

Tilbudet om gratis halvdagsplass for fjerdeklassingene vil gjelde fra neste skoleår, altså høsten 2023. Familiene det gjelder, vil spare inntil 24.500 kroner per år per barn, ifølge Aftenposten.

– Det utgjør nesten 100.000 kroner over fire år. Det gir et realt armslag for barnefamiliene, mener finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Byrådet setter av 30 millioner kroner til satsingen i budsjettet for neste år. Når ordningen videreføres i 2024, vil utvidelsen koste 75 millioner kroner i året.

