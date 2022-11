Frykter kutt i sykehustilbud til ruspasienter

De har over flere år har de levd på statlig finansiering – nå kan det gå mot slutten.

Gatehospitalet Oslo og Gatehospitalet Bergen fikk for 2022 totalt 86 millioner kroner tildelt, og vil behøve over 90 millioner for 2023 for å følge lønns- og prisvekst.

Gatehospitalet er et helse- og omsorgstilbud til mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet, som har store og sammensatte somatiske helseproblemer eller problemer som ikke ivaretas i den øvrige helsetjenesten. Behovet er stort, og man ser mer alvorlige helsetilstander hos henviste pasienter.

I forslag til statsbudsjett blir det foreslått å fjerne øremerking av tilskudd til blant annet Gatehospitalet i Oslo og Gatehospitalet i Bergen. Det bekymrer daglig leder av Gatehospitalet, Liv-Bente Nilsson.

– De siste årene har vi hatt en forutsigbarhet i økonomien. Vi har visst hva vi har fått, og kunne drifte etter det. Nå må vi søke av en fellespott, og vi aner ikke hvor mye vi vil få for 2023, sier hun.

– Vi er helt avhengig av statlige midler. Får vi ikke det, kan vi ende opp med å legge ned.

– Regjeringen må ha hatt en dårlig dag på jobben da de forslo dette, sier Liv-Bente Nilsson fortvilet.

Gatehospitalet i Oslo ble etablert i 2004, og har vanligvis 24 sengeplasser, men har nå 22 grunnet beredskap/isolasjon ved Covid 19. I Bergen er det 14.

– Vårt oppdrag er medisinsk døgnpleie ved langvarig sykdom som ikke trenger sykehusinnleggelse, medisinsk døgnpleie ved underernæring, fysisk utmattelse og en helsemessig kollaps, medisinsk døgnpleie før innleggelse på sykehus, tannbehandling og lignende, samt medisinsk døgnpleie i livets siste fase, sier hun.

Årlig behandler Gatehospitalet rundt 200 personer.

– I 2021 hadde vi 7.449 liggedøgn. Noen pasienter er innom oss flere ganger årlig, og går igjen over mange år. I snitt er hver pasient her to til tre uker, men vi har hatt en pasient som har ligget her i et halvt år, sier hun.

Pasientene som kommer til Gatehospitalet møter et personale som ikke stigmatiserer dem på bakgrunn av deres utfordringer med rusmidler, de får bo på enerom i rolige omgivelser, de får smertelindring og abstinensbehandling, det er fokus på god ernæring og det legges til rette for oppfølging av deres somatiske plager både på Gatehospitalene og i regi av helsevesenet for øvrig.

– De som kommer til oss blir henvist, ikke nødvendigvis av helsepersonell, men også av NAV, og andre fagpersoner rundt pasienten, sier Liv-Bente Nilsson.

Bekymret

Frelsesarmeen er bekymret for manglende forutsigbarhet rundt økonomien, og usikkerheten det gir våre pasienter og brukere.

– Vi reagerer naturligvis på avviklingen som regjeringen legger opp til. Gatehospitalet har gjennom flere år vært en viktig samarbeidspartner for kommunen. Både i form av å avlaste kommunehelsetjenesten, men ikke minst fordi de tilbyr god og verdig helsehjelp til byens mest sårbare gruppe. En gruppe som per i dag har få alternativer i Oslo, sier Liv-Bente Nilsson.

Sist fredag var helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på besøk hos gatehospitalet.

– Hun skrøt veldig av det arbeidet vi gjør, og den faglige tyngden og kompetansen vi har, sier hun.

Men skryt alene er ikke nok.

– Vi visste ingenting om kuttet før vi så statsbudsjettet. Vi var ikke tatt med på råd i forkant, så dette kom som et sjokk for oss, sier hun.

– Etter hva jeg har hørt så har ikke ordningen med øremerkede midler fungert som det var ment, uten at det har vært rettet mot oss: De vil ha det inn i en annen form, men det rammer, sier hun.

Nå må de søke midler sammen med mange andre gode formål.

– Vi har ingen anelse om hva vi vil få nå. Et kutt på 5–10 millioner vil bety et dårligere tilbud. Vi kan komme til å måtte kutte i antall plasser og i ansatte, sier hun.

– Det er mange gode organisasjoner som nå må søke fra fellespotten. Det betyr at om noe får mye, vil andre få mindre, sier hun.

Høyrebesøk

Tirsdag hadde hun besøk av Høyres helsepolitiske talsperson i bystyret, Hassan Nawaz, og Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe.

Lindboe er selv lege, og har jobbet med rusmisbrukere.

– Kuttet i støtte til Gatehospitalet viser i klartekst at regjeringen ikke ønsker private og ideelle aktører. De vil at alt skal være statlig eller kommunalt. Jeg er lei meg på vegne av brukerne. Dette er en uverdig måte på behandle mennesker på, sier hun til Dagsavisen.

– Regjeringen sier rett ut at de ikke ønsker denne typen tilbud. De er blinde i troen på at kun det som er kommunalt og statlig er bra, sier hun.

Oslo kommune gir i dag ingen økonomisk støtte til Gatehospitalet, selv om de er en viktig samarbeidspartner for kommunen.

– Det er dette vi ønsker å se på. Om det er noe kommunen kan bidra med, som tetter gapet mellom det staten gir, og det Gatehospitalet trenger for å opprettholde tilbudet, sier Hassan Nawaz til Dagsavisen.

– De er en viktig partner for kommunen, og behovet for helsehjelp er blitt større etter pandemien. Dette skjer samtidig som ventelistene i det offentlige øker, og fritt behandlingsvalg avvikles. Dette er en bevisst storbyfiendtlig politikk, og det går utover de mest sårbare i byen vår. Når regjeringen svikter forventer vi at byrådet stiller opp, sier han.

– ’«When they go low, we go high», sa byråd Sirin Stav da Oslo kommune gikk inn og bevilget midler til Matsentralen etter kutt fra regjeringen. Jeg håper det slagordet også gjelder helsehjelp overfor rusavhengige, men det svaret får vi når byrådet legger frem tilleggsinnstillingen, sier Nawaz.

Han håper også at SV vil gå imot dette i budsjettforhandlingene.

– SVs representanter i bystyret bør gi klinkende klar beskjed til sin stortingsgruppen om konsekvensene av dette, sier han.

Statsråden svarer

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er forelagt Gatehospitalets bekymring, og kritikken fra Høyres representanter. Hun er ikke enig i at dette er et forsøk på styrt avvikling av tilbudet.

– Nei, absolutt ikke. Det er en opprydning for å få mest mulig igjen for fellesskapets penger og mer rettferdige tildelinger av midler. Vårt klare utgangspunkt er at alle bør ha lik anledning til å søke på tilskuddsmidler. Det må være kvaliteten på tilbudet som avgjør hvor mye midler man får. Det vil gi større likebehandling. Det vil også gi mer forutsigbarhet for hele frivilligheten, og ikke bare de organisasjonene som er inne på statsbudsjettet, skriver Ingvild Kjerkol i en e-post til Dagsavisen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). (Javad Parsa/NTB)

– Frelsesarmeens gatehospital gjør en betydningsfull innsats, og jeg har selv besøkt dem fordi jeg mener de gjør en viktig jobb. Endringene vi nå foreslår er ikke en tilbakemelding til Gatehospitalets viktige arbeid, men en mer prinsipielt endring til fordelingen av midler. I vårt forslag til statsbudsjett går vi bort fra en utvikling der enkeltmottakere får øremerket store beløp. Vi vil ha åpne søknadsprosesser og tilskuddsordninger som alle kan søke fra. fortsetter hun.

– Gatehospitalet fremstår som et viktig supplement til det offentlige tilbudet. Jeg møtte engasjerte brukere, som var opptatt av at tilbudet deres skal bestå og som fortalte meg noen av deres historier om hvordan Gatehospitalet har hjulpet dem. Det gjorde inntrykk, sier hun.

Hun er klar på at regjeringen har måtte gjøre tøffe prioriteringer på neste år budsjett, og at dette er noe av årsaken til at øremerkingen er fjernet.

– Vi tror at endringen vil bidra til at vi får mest mulig igjen for fellesskapets penger på denne måten. Regjeringen foreslår derfor i statsbudsjettet for neste år at Gatehospitalets øremerking på totalt 80,6 millioner fjernes, og at de også må søke på linje med andre. Samlet pott er på 440 millioner kroner for 2023.

Hun mener raseriet fra Høyre er ubegrunnet.

– Denne regjeringen er opptatt av å løfte frem vår felles, offentlige helsetjeneste. Ideelle virksomheter, som Frelsesarmeen og Gatehospitalet – er viktige partnere og supplement, og skiller seg fra private, kommersielle aktører. Omleggingen handler om at regjeringen vil bort fra en utvikling der enkeltmottakere får øremerket store beløp uten konkurranse. Vi vil ha åpne søknadsprosesser og tilskuddsordninger som alle kan søke fra. Det er mer rettferdig og mer demokratisk. Vi har startet en opprydning med å fjerne øremerkinger til navngitte mottakere som vi mener kan inngå i en søknadsbasert ordning, skriver statsråden videre.

