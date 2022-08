Kritiserer Støre: Mener omikron-nedstengingen av Norge var en overreaksjon

– I ettertid er det lett å konkludere med at omikron-nedstengingen av Norge, som endte opp med å vare i to måneder var en overreaksjon, og at den varte unødvendig lenge, skriver Oslos byrådsleder Raymond Johansen i sin nye bok «Gjennom krisa», som kom ut mandag.

Ville åpne Norge

Ap-byrådslederen viker ikke tilbake for å kritisere statsminister Jonas Gahr Støre og sine partifeller i regjeringen, som tiltrådte bare få uker før den siste nedstengingen av Norge kom like før jul i 2021. Den varte helt til 12. februar.

«At regjeringen valgte å stenge ned i desember, var forståelig: Delta-varianten førte da til mange innleggelser, mens en helt ny virusvariant med ukjent dødelighet skapte ytterligere usikkerhet», skriver Johansen.

«Ganske raskt så vi likevel at de første funnene fra Sør-Afrika også stemte for Norge: Folk ble mye mindre syke av omikron». Johansen skriver at han og helsebyråd Robert Steen allerede tidlig i januar tok til orde for å åpne Norge igjen: «Likevel måtte Norges befolkning vente helt til 12. februar før alle tiltak ble fjernet».

[ Johansen om Nakstad & co ]

Rammet særlig hardt

Johansen innrømmer at dynamikken mellom Oslo og regjeringen ble forandret etter at Erna Solberg måtte gå av etter stortingsvalget. «Vi hadde ikke lenger et politisk motsetningsforhold mellom en borgerlig regjering på landsbasis og et rødgrønt byråd i Oslo», skriver han.

Men han mener samtidig at mange tok det for gitt at han kom til å være enig med den nye Ap/Sp-regjeringen i ett og alt. «Det skjedde ikke», skriver han. «Min oppfatning er at både den borgerlige regjeringen og vår egen Ap/Sp-regjering i for liten grad har vektlagt de negative konsekvensene av nedstenginger – og i for liten grad har gjort helhetsvurderinger der den rent smittefaglige virkelighetsforståelsen har blitt utfordret».

Johansen mener også at den siste nedstengingen rammet mange særlig hardt fordi den kom så uventet, «i en fase der vi trodde vaksinene skulle holde oss trygge».

[ – Ordføreren i Molde gjorde en grov bommert ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen