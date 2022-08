Raymonds nye bok: Ripper opp i Oslo-folks raseri mot ordføreren i Molde

I sin nye bok «Gjennom krisa» som kommer ut mandag, ripper Oslos byrådsleder i det kollektive, folkelige raseriet i Oslo som ble ordføreren i Molde til del i februar 2021. Et utspill ordfører Torgeir Dahl hadde i VG ble tolket som om han ga vanlige Oslo-folk skylda for at koronasmitten smitten spredte seg utover i landet, og at de likevel ble «premiert» med flere vaksiner enn resten av landet. Han sa han var «lite imponert» over Oslo. Johansen skriver:

«Til forskjell fra sine partifeller som hadde vært ute med de samme talepunktene tidligere, gjorde Torgeir Dahl en grov bommert: I stedet for å begrense sitt angrep til meg eller byrådet, inkluderte han hele Oslos befolkning - og spurte om «de ikke klarte å følge reglene». Dette ble rett og slett for mye for et koronatrøtt folk».

Smittetall som våpen

For i slutten av februar 2021 hadde Oslo-folk levd med hard, sosial nedstenging i fire måneder. Samme dag som ordføreren i Molde med sitt utspill, innførte Oslo-byrådet enda strengere tiltak, og ingen så noen ende på det hele. Johansen skriver i boka at han på dette tidspunktet lenge hadde mistenkt Høyre for å bruke Oslos høye smittetall «som et våpen i den lange valgkampen fram mot stortingsvalget i 2021». Pandemien var blitt politikk og valgkamp, mener Johansen, Høyre ville selge inn statsminister Erna Solberg som den trygge lederen i en krisetid som gjerne kom med gode nyheter. «For Høyre ble taktikken da åpenbart å gi Oslos byråd skylda for den økende smitten i februar 2021», skriver Johansen.

Erna beklaget

Reaksjonene ble sterke på Molde-ordførerens utspill. «Ikke bare her i byen: fra hele landet kom det kraftig kritikk fra private personer, politikere og kommentatorer mot Dahl, kombinert med sympati for den vanskelige situasjonen oslofolk sto i», skriver Johansen, som så forteller historien - fra sitt ståsted - om hvordan det ble oppdaget at utspillet var koordinert fra en statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK), at statsminister Erna Solberg personlig ringte ham for å beklage etterpå, og at hun ga offentlig refs til sin egen statssekretær. Helseminister Bent Høie forsikret ham om at ikke kjente til aktivitetene på SMK, og Johansen tror ham på hans ord: «Høie og jeg var ikke enige i alt, men jeg hadde stor respekt for den jobben han gjorde som helseminister og vi hadde gjennomgående en tillitsfull dialog under pandemihåndteringen».

«Hjerterått»

Johansen er likevel i boka fortsatt opprørt over Høyres taktikk, men han forteller også om skadefryd i egne rekker: «Da avsløringene sprakk, og stadig nye skjeletter datt ut av skapet til Høyre og Statsministerens kontor, var det flere av mine nære medarbeidere som syntes dette var stor underholdning. Endelig fikk Høyre-gutta, kjent for å være råest i klassen på denne type spinn og spill, seg en smekk! Selv ble jeg faktisk bare trist», skriver Johansen. «En ting var at Statsministerens kontor brukte tid og energi midt i pandemiens mest krevende fase på å lage og selge inn drittpakker i et forsøk på å posisjonere seg før stortingsvalget», skriver han, men legger til: «Men mye, mye verre var det at folk ved Statsministerens kontor, helt i toppen av maktapparatet som håndterte denne krisa, hadde valgt å bruke fordelingen av vaksinene i et partipolitisk spill. Disse utspillene handlet kun om å fremme sitt eget parti, og var helt blottet for forståelse overfor befolkningen i de områdene av Norge som var hardest rammet av pandemien. Det var rett og slett hjerterått».

– Må få gi sin versjon

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) har bare denne, ene kommentaren til Johansens versjon av hendelsene vinteren 2021, slik den står i denne saken i Dagsavisen:

– Norge var et av de landene som klarte seg best gjennom pandemien. Raymond Johansen må få gi sin versjon. Jeg vil takke alle som gjorde en innsats for å ta Norge gjennom en tøff periode, skriver Solberg i en e-post til Dagsavisen.

