Johansen om Nakstad & co: – Ble vant til å utøve makt på en måte som til tider var problematisk

– Det har vært et enestående samarbeid – og det pågår fortsatt, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad en e-post til Dagsavisen.

Det er hans kommentar til samarbeidet mellom Helsedirektoratet og Oslo kommune under pandemien. Oslos byrådsleder Raymond Johansen forteller derimot om frustrasjon og iblant frynsete tillit til de han kaller «Helsedirektoratets representanter» i sin nye bok, «Gjennom krisa».

Gikk for langt

Johansen går ikke til direkte angrep på Helsedirektoratets assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad som person, men kommer altså med kritikk av «Helsedirektoratets representanter» i boka si.

Han skriver at selv i krisetider må man holde fast på grunnleggende demokratiske prinsipper: «Fagmiljøer utreder, vurderer og gir råd. Politikerne fatter beslutninger, og må stå til ansvar for dem overfor folket, ved valg. Noe annet ville være å flytte makten fra folkevalgte organer til byråkratiet», skriver Johansen.

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo. (Terje Pedersen/NTB)

Denne holdningen mener byrådslederen ellers er utbredt blant norske byråkrater, men han mener også at fagmyndighetene under pandemien iblant gikk for langt i å utøve en makt han mener burde vært overlatt til politikerne. «Vi så jo tydelig, da pandemien ble den nye normalen, at også fagmyndighetene ble vant til å utøve makt på en måte som til tider var problematisk», skriver han.

[ Ripper opp i Oslo-folks raseri mot ordføreren i Molde ]

Anstrengt forhold

Johansen forteller om et til tider anstrengt forhold mellom Oslo-byrådet og helsemyndighetene: «For oss i byrådet og det helsefaglige miljøet i Oslo kommune, var det særlig en utfordring at Helsedirektoratets representanter hadde en tendens til å si litt ulike ting til mediene enn de sa i de faste fagmøtene med kommunen», skriver han, og legger til: «Når representanter fra de nasjonale helsemyndighetene i tillegg bedrev en slags døgnkontinuerlig kommentatorvirksomhet i mediene, ble det utøvd betydelig makt».

[ Et eneste stort eksperiment, der barna våre er prøvekaniner ]

Usikkerhet

Johansen fikk selv kritikk under pandemien for ikke alltid å følge helsemyndighetens anbefalinger til punkt og prikke. Men han understreker i boka at hans syn er at det er viktig for lokaldemokratiet at eksempelvis ansvaret for Oslos innbyggere ligger hos byrådslederen.

«At det var riktig å å stå opp for at vi skulle ha den demokratiske kontrollen over tiltakene våre, er jeg overhodet ikke i tvil om», skriver Johansen.

Men han forteller også om usikkerheten han følte da han iblant tok egne valg som delvis var i strid med faglige råd: «Som politiker i posisjon kan det være krevende å gjøre vurderinger som ikke nøyaktig er i tråd med faglige anbefalinger. Det gjelder særlig når de faglige anbefalingene handler om folks sikkerhet».

[ Johansen beskriver koronakonflikt med Høie ]

Ikke lest boka

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad skriver i e-posten til Dagsavisen at han ikke har lest Raymond Johansens bok.

– Jeg har ikke lest boka til Lundell/Johansen, men forholder meg til koronakommisjonens rapport som etter mitt syn beskriver pandemiåret 2020 på en grundig og gjenkjennelig måte, skriver Nakstad til Dagsavisen, og understreker altså at det har vært et «enestående samarbeid» mellom Oslo kommune og Helsedirektoratet under pandemien.

– Det tette samarbeidet Helsedirektoratet og FHI har hatt med Oslo kommune i pandemien er også godt beskrevet i min egen bok, «Kode rød», skriver han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen