Andre storbyer sparer: Dette kan skje i Oslo

I Tyskland har de bestemt at temperaturen på kontorene til landets politikere senkes med 2 grader til 20 celsius denne vinteren. I Spania får ikke butikker og serveringssteder bruke aircondition til å holde temperaturen til under 27 grader, eller over 19 grader når kulda kommer. Kan det bli aktuelt å redusere strømforbruket også i Oslo?

Lokalt og statlig

I sør-Norge har det regnet lite, og det har etterlatt lite vann i de norske kraftmagasinene - og mindre vannkraft. Ifølge Statnett er det inntil 20 prosent sjanse for at det kan bli rasjonering av strøm til våren. Oslos beredskapsetat jobber nå med å planlegge for en eventuell strømrasjonering.

– Et rasjoneringsscenario vil bety utfordringer, og alle tiltak som kan bidra til å redusere forbruket vil bli aktuelt å vurdere, både lokalt i kommunen og i samråd med statlige myndigheter, sier avdelingssjef for strategi og utvikling i Beredskapsetaten, Osman Mohammad Ibrahim.

Den nasjonale kraftrasjoneringsforskriften er gjeldende i en eventuell rasjoneringssituasjon. Sykehus, nødetater, vannverk og sentrale enheter i telenettet skal skjermes i utgangspunktet. Ifølge NRK har 13 kraftselskaper fått ansvar for å koordinere planer for hvordan folk kan rasjonere strøm i sitt område.

Selskapene mener man må kutte i det minst nødvendige først – det innebærer utkobling av gatelys og hytter, og senke temperaturen i bygg, ifølge statskanalen. Enkelte bygg med spesielle avtaler kan miste strømmen, og alle blir bedt om å bruke mindre strøm.

Det neste trinnet innebærer at alle blir pålagt å spare strøm, og at de som bruker utover kvota må betale dyrt for det. En rasjoneringskvote vil variere fra 30 til 70 prosent av normalt forbruk. Det aller siste trinnet er å slå av strømmen mellom 2 til 8 timer av gangen.

Samarbeid

Oslo kommunes beredskapsetat svarer ikke på hvor de mener det er nødvendig å kutte først.

– Kommunens beredskapsplaner skal ivareta vitale samfunnsfunksjoner og tjenester under et strømrasjoneringsscenario. Det er omfanget av strømrasjoneringen som vil være styrende for hvilke områder som må redusere eller eventuelt kutte strømforsyning, sier Ibrahim.

Han understreker at et godt samspill mellom kommune, innbyggere og næringslivet blir viktig.

– Vi har gode erfaringer fra eksempelvis koronapandemien og nå sist i våres med å følge anbefalinger om å redusere vannforbruk at befolkningen etterlever de anbefalinger vi kommer med, sier han.

For snart fire måneder siden sendte Oslo kommune ut tekstmeldinger med oppfordring om å spare på vannet til innbyggere i kommunen. Siden SMS-en ble sendt ut, har vannmagasinene steget noe og holdt seg relativt stabile, ifølge NTB. Fortsatt ber kommunen folk om å spare på vannet.

– På bakgrunn av Oslos befolkningstetthet, høyt belegg på infrastruktur og samfunnsfunksjoner, er det naturlig at Oslo har et høyere forbruk enn andre kommuner. Samtidig vil det også være mulig å redusere strømforbruket i kommunen i perioder, sier Ibrahim.

Klar for økte utgifter

For Oslo kommune er ikke høye strømpriser bare en hodepine. Byen eier også et stort kraftselskap og tjener gode penger når strømprisene øker. Dermed kan kommunen bruke økte inntekter fra strøm til å kompensere for høyere innkjøpspriser.

– Vi har i revidert budsjett satt av 250 millioner til ekstraordinær strømkompensasjon for å håndtere de økte utgiftene i kommunens egne virksomheter og 558 millioner er satt av til oppjustering av forventet lønns- og prisvekst, som stor grad er drevet av økte strømkostnader. Vi har også satt av strømstøtte til Den norske kirke og beboere i omsorg pluss-boliger, og satt av 26 millioner til energieffektivisering i kommunale boliger.

Det sier Einar Wilhelmsen, finansbyråd i Oslo til Dagsavisen.

Oslo Kommune Oslo 20220322. Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) er ikke bekymret. (Terje Pedersen/NTB)

MDG-politikeren lar seg enn så lenge ikke skremme av prisnivået.

– Jeg er foreløpig ikke bekymret for Oslo kommunes evne til å håndtere de ekstraordinære strømkostnadene, sier han.

