Bompengeopprør i Oslo Øst: Frykter velgerflukt for Ap

– Igjen er det folk på østkanten som må ta regningen, ved å betale for noe få i Groruddalen vil bruke, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Stovner, Rashid Nawaz (Ap) til Dagsavisen.

For å finansiere Fornebubanen, har Oslo- og Bærumspolitikere gjennom Oslopakke 3-forhandlingene, foreslått å øke bompengene med opptil 40 prosent. Årsaken er de økte kostnadene ved den nye banen mellom Fornebu og Majorstua, hvor byggeprosessen er godt i gang. Økningen må imidlertid godkjennes av Oslo bystyre og Akershus fylkesting.

Økte bompenger

Da prosjektet først ble presentert, i 2011, var prisen drøye fire milliarder. Nå er foreløpig prislapp på over 26 milliarder kroner.

De neste årene skal Oslo bruke milliarder på store prosjekter som Fornebubanen, E18, nytt vannforsyningsanlegg, og CO₂-anlegget på Klemetsrud.

– Det betyr at det ikke er penger igjen til prosjekter på Østkanten, sier BU-lederen fra Stovner.

Rashid Nawaz tror ikke folk kjøper argumentene om at økte bompenger er riktig medisin.

– Vi har nettopp kommet oss på beina etter pandemien. Nå er det økte matvarepriser, økte renter, rådyr strøm og drivstoffpriser langt opp på 20-tallet. I tillegg kommer økte bompriser for en T-bane som vil glede noen få, sier BU-lederen.

Rashid Nawaz, leder for Stovner bydelsutvalg. (Mimsy Møller)

– Selv har jeg ikke et stort hjerte for Fornebubanen, og de kan gjerne stoppe utbyggingen for min del, sier Rashid Nawaz.

Frykter opprør

Ved lokalvalget i 2019 tapte Ap mange velgere til blant annet bompengepartiet, etter byrådet ønsket enda flere bommer rundt Oslo.

– Ap tapte valget på grunn av bompenger da. Jeg har ikke lyst til at vi kommer dit igjen, men jeg frykter det. Jeg tror det vil bli et enda sterkere opprør i Groruddalen enn sist, sier Nawaz.

– Som politikere må vi ta folks bekymring på alvor. Derfor er jeg redd for at opprør når bystyret, med det rødgrønne byrådet, stemmer for økte bompenger for å finansiere Fornebubanen, sier han.

De tre andre bydelene i Groruddalen, Bjerke, Alna og Grorud, samt Bydel Søndre Nordstrand, har alle BU-ledere fra Arbeiderpartiet. Og de fleste av dem gir Rashid Nawaz støtte.

BU-lederne Anders Røberg Larsen (Bydel Grorud) og Lars Erik Fuglesang (Bydel Bjerke) deler langt på vei Rashid Nawaz’ bekymringer.

– Dette er en kinkig sak. Vi trenger Fornebubanen, og det er klart at når staten subsidierer elbilene så mye som de gjør, selv om de tar like mye plass, og sliter like mye på veiene som andre biler, er det naturlig at inntektene går ned. Slik jeg ser det, så burde staten tatt en mye større andel av regningen, sier Lars Erik Fuglesang til Dagsavisen.

Leder av BU Bydel Bjerke, Lars Erik Fuglesang. (Privat)

De store prosjektene som er under utbygging, er alle på Oslo vest.

– Vi ser nå at store prosjekter som lokk over E6 og Manglerudtunnelen er ute av lista. For oss lokalt hadde vi håpet på en nedgradering av riksvei 4, Trondheimsveien til en lokalvei. Det er også ute av lista. Som et strakstiltak ønsker vi at fartsgrensen i det miste blir senket fra 70 til 50, for å begrense støy og svevestøv, Det er tiltak som ikke koster noe, sier han.

Også Fuglesang er bekymret for at økte bompriser vil føre til velgerflukt for Ap.

– Vi er på en måte i en ond spiral. Myndighetene vil at vi skal kjøre elbil, og subsidierer disse. Det gir mindre inntekter fra bomringen, som igjen gir mindre penger til kollektivtransport og andre kollektivprosjekter, sier han.

Litt lenger opp i dalen, sitter Anders Røberg Larsen som leder av BU i Bydel Grorud. Også han er bekymret for velgerflukt, og at økningen av bompenger blir voldsom for mange.

– Det er vanskelig å juble for økte bompenger for å finansiere Fornebubanen, når vi ser at det er vanskelige tider for mange, sier Røberg Larsen til Dagsavisen.

Anders Røberg Larsen, leder av bydelsutvalget i Bydel Grorud. (Norges Idrettsforbu)

Han er også bekymret over at flere prosjekter i Groruddalen nå blir nedprioritert.

– Nedskalering av riksvei 4, og en tverrforbindelse for å lede trafikken ut på Østre Aker vei, er prosjekter som nå skyves ut i tid. Vi ser at det som bygges skjer vestover, og det blir ingenting igjen til våre utfordringer, sier BU-lederen i Bydel Grorud.

Tapte mandater

Ved forrige kommunevalg tapte Ap så mange som 12 bystyremandater til andre partier.

– Vi så at ved forrige valg var mange opptatt av bompenger. Og vi kan oppleve det samme igjen ved neste valg. Klart det er en bekymring. Saker som bompenger kan overskygge alt, og andre større politiske saker kan komme i bakgrunnen, sier han.

– Samtidig kan det være demotiverende for folk å være med på noe de ser liten nytte av i sitt eget nærmiljø. sier Røberg Larsen.

I Bydel Søndre Nordstrand har BU-leder Ola Mannsåker stor forståelse for Rashid Nawaz’ frustrasjon.

– Han har helt rett. For vår bydel, som i Bydel Stovner, er det vanskelig å forstå at vi ved økte bompriser skal være med å finansiere Fornebubanen. Det er svært få i vår bydel som har noe tilhørighet til Fornebu. Vi ser at de store samferdselsprosjektene som er under bygging strekker seg vestover.

Ved forrige valg tapte Ap på alle fronter. I Bydel Søndre Nordstrand gikk de tilbake med 17,4 prosent. I bydelene i Groruddalen omtrent det samme.

– Det som er litt underlig, er at det bare var Ap som ble straffet, mens SV gikk fram i de østlige bydelen, sier han.

BU-leder Bydel Søndre Nordstrand, Ola Mannsåker. (Privat)

– Ap har gått fra å være et 50 prosents parti, til et 30 prosents parti. Og ved neste valgkamp vil velgerne igjen stille spørsmål om hvorfor Ap igjen øker bomprisene, som det ble sist da sinnet ble rettet mot Ap, sier Mannsåker.

Som er klar på at Fornebubanen nå bør fullføres.

– Det er et vanskelig spørsmål. Men jeg tror vi har landa riktig. Det er allerede gjort store investeringer, og banen bør fullføres, mener han.

Frykter ikke velgerflukt

Leder av BU-i Bydel Alna, er den eneste Ap-lederen i Groruddalen som ikke er like pessimistisk som de andre.

– Jeg ser poenget med at mange synes at økte bompenger ikke er bra. Nå tilhører jeg den generasjonen som er positivt til alt som gjøres for å få flere til å velge å reise kollektivt, fremfor å kjøre bil, sier leder av BU i Bydel Alna, Mari Morken (Ap) til Dagsavisen.

Leder i BU i Bydel Alna, Mari Morken. (Ap) (Privat)

– Samtidig er det positivt at vi alle er med på å bidrar til bedre kollektivtransport i byen. Og det er ikke slik at de som bor i Groruddalen kun oppholder seg i dalen. De bruker hele Oslo, og reiser på kryss og tvers. Og noe av det mest fantastiske med Oslo er infrastrukturen, og muligheten til å komme seg rundt uansett hvor man bor, sier hun.

Hun frykter heller ikke at økte bompriser vil gi velgerflukt fra Ap, til mer bompengefiendtlige partier.

– Det er de som bor i indre by som mest har fått merke økningen. For meg som bor på Ellingsrud har det ikke vært noen økte priser. Dette har ikke blitt kommunisert godt nok, sier hun.

