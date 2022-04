Reagerer sterkt på bompengehopp: – Mange har ikke råd til dette

– Fornebubanen kommer først og fremst beboere på Fornebu til nytte. Det store flertallet av Oslos befolkning bor i øst, og dette er neppe en bane de kommer til å bruke, og da er det urimelig at de skal være med på å betale dette gjennom økte bompenger.

Det sier bystyrerepresentant Bjørn Revil i Folkets Parti FNB, (tidligere kjent som Bompengepartiet). Han er lei for at bilistene skal være med på å finansiere en stor budsjettoverskridelse ved hjelp av bompenger.

– Jeg tror folk blir enda sintere denne gangen enn sist. Mange har ikke råd til dette på toppen av dyre strømregninger og økte matvarepriser, sier Revil. Han kaller bompengeøkningen for kynisk og mener det er pensjonistene, de funksjonshemmede og barnefamiliene som rammes mest.

[ Enighet om Oslopakke 3 ]

– De kan ikke velge bort bilbruken og det vet byrådet utmerket godt. Her tråkker man på de med dårligst økonomi.

Bjørn Revil, gruppeleder for FNB i bystyret. (Mimsy Moller, Mimsy Møller)

Etter at Fornebubanen sprakk med milliarder, har Oslopakke 3-forhandlingene trukket ut i tid, for å finne finansieringsmuligheter til budsjettoverskridelsen. Fredag morgen ble det kjent at partene skal være enige om en løsning. Og den er, ifølge flere medier: Mer bompenger.

Revil mener det er greit at Fornebubanen kommer, men mener at Bærum kommune burde tatt en enda større del av regningen.

Fornebubanen Fornebubanen. Arbeid ved Fornebuveien 50. (Mimsy Møller)

To omganger

For å finansiere pakken vil bompengene i Oslos bomringer bli satt opp i to omganger, skriver NTB, som viser til saker i både Aftenposten og Avisa Oslo. De vil først bli satt opp i september i år og deretter i januar 2024. Pakken skal reforhandles i 2024.

Bompengeøkningen skal finansiere prosjektene som anses som mest nødvendige i årene framover. Foruten Fornebubanen er dette nytt signalanlegg for T-banen, drift av kollektivtrafikk og å dekke inn etterslep av vedlikehold for trikk og T-bane. Det blir ikke penger til ny Majorstuen stasjon eller ny bilvei i Oslo.

Det blir aller størst bompengeøkning for elbiler i indre ring utenfor rushtid, og prisen vil i 2024 bli tre ganger høyere enn i dag. Elbiltakstene skrus opp til halvparten av bensintakst, og dette er den største økningen lokale myndigheter kan gjøre uten å kollidere med Stortingets retningslinjer.

– Etter dette forliket lønner det seg fortsatt å kjøre elbil framfor bensin- og dieselbil i og rundt Oslo, skriver strategisk rådgiver og pressekontakt i Norsk elbilforening, Inger Elisabeth Sagedal i en e-post til Dagsavisen.

Hun mer det er riktig at også elbilistene skal være med og ta sin del.

– Elbilistene skal være med og betale for de viktige kollektivsatsingene i Stor-Oslo, men skal Oslo nå sine ambisiøse klimamål, må det fortsatt lønne seg å velge elbil, sier hun videre.

Et stortingsvedtak slår fast at elbiltakstene skal betale halvparten av hva fossilbilister gjør. Og Norsk elbilforening frykter at det vedtaket står for fall etter at samferdselsminister, Jon Ivar Nygård, varslet endringer denne uka. Til NRK sier han at Statens vegvesen har fått i oppdrag å se på dette.

– Oslopakke 3-forhandlingene har vært bundet av stortingsvedtaket om at nullutslippsbilene kun skal betale halvparten av taksten, og jeg vil sende en kraftig advarsel til samferdselsminister Jon Ivar Nygård om å ikke rokke ved dette, sier Inger Elisabeth Sagedal i Elbilforeningen.

Også NAF er svært kritiske til bompengeøkningen, og kaller den i en pressemelding for «desperat».

– I Oslo sier allerede én av tre at bompengekostnadene er for høye for sin økonomi. Med disse økningene sender politikerne en saftig ekstraregning til de som bruker bil, og det kommer på toppen av en utvikling hvor mange kjenner på press i privatøkonomien, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver.

Dårlig for miljøet

Heller ikke Oslo Venstre er fornøyde.

– Dette er ikke en god nok avtale for miljøet. Høyre og Arbeiderpartiet sender en altfor stor del av den økte regningen for de store overskridelsene i Oslopakke 3 til elbilistene. Det blir ikke noe særlig dyrere å kjøre diesel- og bensinbiler, den svært forurensende tungtransporten skjermes i for stor grad og det blir ikke noe billigere å reise kollektivt, sier nestleder Marit Kristine Vea (V) til Dagsavisen.

Marit Vea i Venstre. (Mimsy Moller)

Hun mener det er rimelig at elbiltakstene økes noe.

– Men problemet i denne avtalen er at bomtakstene økes mye mer for elbiler enn fossilbiler. Da lønner det seg plutselig ikke like mye å velge elbil fremfor en diesel- eller bensinbil. Byrådet svikter også løftet sitt om å redusere prisen på kollektivbilletter. Det er ikke god klimapolitikk, sier Vea.

