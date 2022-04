Oslopakke 3 i det blå: – Det er ting som er særdeles vanskelige

Det koster å bygge T-bane, og kostnadene til ny Fornebubanen har sprengt alle rammer, og er nå oppe i over 26 milliarder kroner.

Hvor pengene skal hentes fra er fortsatt helt i det blå.

[ Oslopakke 3 mangler penger. Bør elbiler betale mer i bomringen? ]

To forhold

Oslopakke 3 skulle etter planen vært ferdig forhandlet før påske, men milliardsprekken på Fornebubanen har skjøvet forhandlingene ut i tid.

– Det er ting som er særdeles vanskelige i denne saken. Det ene er naturligvis finansieringen, og det andre er hvorvidt vi skal gå videre med prosjektet, sier Aps gruppeleder i bystyret, Andreas Halse til Dagsavisen.

Det er vanskelige og krevende beslutninger som skal tas. Alle involverte vil holde kostnadene ned, samtidig som vi vil ha en fullverdig bane, — Andreas Halse, gruppeleder Oslo Ap

Halse er Aps representant i Oslopakke 3-forhandlingene.

– Det er vanskelige og krevende beslutninger som skal tas. Alle involverte vil holde kostnadene ned, samtidig som vi vil ha en fullverdig bane, sier Halse.

Forslagene om å kutte kostnadene har vært mange, og kreative. Fra å kutte antall stasjoner til å kutte lengden på banen.

Tirsdag foreslo Oslo Høyre i Aftenposten at grunneierne, som vil få glede av T-banen i form av mer attraktive eiendommer og dermed høyere priser, skal betale mer. Samt at de ønsket å droppe Majorstuen stasjon, og heller bygge Volvat-svingen, og koble banen inn på Ringen.

– Jeg er ikke sikker på om det er et veldig godt forslag, sier Halse.

Aps gruppeleder i Oslo Ap Andreas Halse tør ikke spå utfallet av Fornebubanen. (Aslak Borgersrud)

– De vil nok kutte kostnadene, men det vil også gjøre banen mindre attraktiv. Det betyr for eksempel at man ikke kan ta banen direkte fra Jernbanetorget og til Fornebu, men er nødt til å bytte. Og at man heller ikke kan ta banen direkte til sentrum fra Fornebu. Det er kommet mange forslag til kutt, men dessverre er det slik at kuttene vil ha negative konsekvenser for prosjektet. Skal vi ha en Fornebubanen, så må passasjerene ha glede av banen. Det må veie mye, sier gruppelederen.

Selv om de skal ha et nytt møte neste mandag, sier Halse litt tvilende at de ikke har satt noen frist for når Oslopakke 3 skal være i havn.

[ Advarer politikerne: Dette er konsekvensene av å stoppe Fornebubanen ]

Bystyret

– Dette prosjektet trenger et nytt vedtak både i bystyret og fylkestinget, sier han.

Men politikere knuser tall, ganger og adderer, og regner over noen ganger til, renner pengene ut av prosjektet.

– Det koster penger å ha etaten oppe å gå. Og arbeidet med Fornebubanen går sin gang. Det er ikke snakk om å stoppe i påvente av den videre skjebnen, sier Halse.

Som ikke tør å spå noe utfall.

– Akkurat nå holder vi alle muligheter og alternativer åpne, sier Andreas Halse.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen