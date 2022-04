Bilkunstverket fikk bot av Oslo kommune. Nå krever Bymiljøetaten at det skal vekk (en stund)

- Ja, boten på 900 kroner er ekte og bilen Juanita er ilagt en bot for parkering i gågate.

Det sier Catherine Bjørn Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Bymiljøetaten, til Dagsavisen.

Det var fredag at Dagsavisen omtalte bøteleggingen av kunstverket Juanita, som er laget av Agatha Wara, og er satt opp i Øvre Slottsgate som del av en samling skulpturer som markerer kommunens Bilfritt byliv-satsing.

Saken har fått mye oppmerksomhet, og da Dagsavisen var i kontakt med Bymiljøetaten fredag, sa de at de ville ha et møte om saken mandag. Kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV), uttalte til Dagsavisen at han lo godt av nyheten.

– Man kan jo lure på om det er en ytring fra p-vakten, eller om det bare er noen som gjorde jobben sin skikkelig nøye. Jeg tror vi må regne det som en del av kunstverket, sa Gamal.

Han håpet at skulpturgalleriet i Øvre Slottsgate gir gode opplevelser til dem som går forbi, og la til:

– Dette synes jeg var morsomt.

Må vekk

Men nå blir altså verket brått borte. I hvert fall en liten stund. Tirsdag kom altså nye svar fra etaten, som sier dette:

– Kunstverket er forankret i et konsept som definerer den som en bevegelig skulptur, den vil endre seg, kunne forsvinne og på nytt komme tilbake. Etter krav fra Bymiljøetaten vil den derfor nå tilpasse seg ved å forsvinne torsdag 28. april, for deretter oppstå plutselig med en mer tydelig presentasjon som et kunstverk i Øvre slottsgates skulptursone. Før påske ble det også montert skilt ved siden av kunstverkene i arbeidet med å tydelig vise publikum hva de møter i gatebildet, skriver Catherine Bjørn Olsen.

Hun forteller at etaten hadde «en planlagt og god dialog med Norsk Billedhoggerforening» mandag, og at utfallet av det er at de sammen med kunstneren vil komme med en god løsning for alle parter.

– Parkeringsboten har gitt kunstverket mye oppmerksomhet, den annulleres og forsvinner sammen med dagens versjon av skulpturen. Boten har tillagt Juanita en helt spesiell ytre dimensjon, og vi ser nå frem til at skulpturen igjen dukker opp i Øvre slottsgate på anvist sted, sier Catherine Bjørn Olsen i Bymiljøetaten.

– Ble boten skrevet ut fordi kunstverket ikke var tydelig nok presentert som kunstverk? Hva innebærer det at det skal være tydelig presentert? Det var jo et skilt ved den.

– Ja, kunstverket fremsto ikke tydelig nok som kunstverk. Vi har tre ulike løsninger som det nå jobbes med slik at den vil fremkomme tydeligere som et kunstverk i skulptursonen.

– Hvorfor krever Bymiljøetaten at den forsvinner, for så å dukke opp igjen? Flyttes den til et annet sted i gata?

– For kunstnerisk oppgradering vil den flyttes til et helt annet sted. Når den igjen kommer tilbake til skulptursonen vil den i tillegg fremstå i større grad som et kunstverk og i tråd med kravene som stilles til den av Bymiljøetaten basert på en av de tre løsningene det nå jobbes med.

– Må selve verket endres?

– Nei, verket må ikke endres. Det er måten den fremstilles eller plasseres på som må endres slik at den ikke fremstår til forveksling en bil som er parkert i gågaten. De tre løsningene det jobbes med til den kommer tilbake vil gjøre at den enklere blir å oppfatte som et kunstverk i gatebildet, avslutter Olsen.

Kan ikke være i gata

Dagsavisen har spurt Norsk Billedhoggerforening om hvordan de forholder seg til kravene fra Bymiljøetaten, og daglig leder, Erik Steen, svarer dette:

– Det viser seg at etter gjeldende forskrifter kan ikke en bil oppholde seg permanent i en bilfri sone på en plass hvor den i teorien kan kjøres til og fra, selv om denne plassen er opprettet for utplassering av skulptur. Bymiljøetaten ønsker at vi skal vurdere tiltak som tydeliggjør at bilen fremstår som et kunstverk eller et utstillingsrom for kunst inne i bilen, og ikke som en funksjonell bil. Disse tiltakene vurderer vi nå i samarbeid med kunstneren. I mellomtiden må bilen fjernes fra Øvre slottsgate. Så fort tiltakene er godkjent av Bymiljøetaten kommer Juanita tilbake.





