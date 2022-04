Oslo kommune ga bot til eget kunstverk

Saken oppdateres.

«Et klokkespill for duer, joggebukse på sokkel og en bil i en bilfri sone!» Det var 1. april at Kulturetaten la ut innlegget på Facebook der de viste bilder av de nye kunstverkene som preger Øvre Slottsgate rett ved Karl Johans gate i Oslo sentrum.

Kunstverkene ble som del av Bilfritt byliv-satsingen i samarbeid med Norsk Billedhoggerforening. Men nå har altså det ene kunstverket «JUANITA» av Agatha Wara fått bot for parkering i gågate.

Dagsavisen får bekreftet av kunstneren at boten ikke er del av kunstverket, men at det har skjedd flere ganger.

Kunstverket har fått 900 kroner i gebyr for parkering i gågate. (Aslak Borgersrud)

Jeg elsker Oslo! Byen som hater biler så mye at du får bot om kunstverket ditt ser ut som en bil. Denne tweeten inneholder ikke så mye som spor av sarkasme. pic.twitter.com/tTZSaKqfST — Pétur Níelsson (@petur_n) April 21, 2022

Boten har også fått oppmerksomhet på Twitter, der folk undrer seg over hvorfor kunstverket er blitt bøtelagt.

Ulike verker

Beate Svenningsen, som er pressekontakt for byråd for kultur, idrett og frivillighet, forteller til Dagsavisen at kunstverkene i Øvre Slottgate skiftes ut med jevne mellomrom, men at det var nytt for byrådsavdelingen at bilen hadde fått bot.

Dagsavisen har bedt både Bymiljøetaten som har ansvaret for parkeringsbøter og byråd for kultur, Omar Samy Gamal (SV), om kommentarer. Men de har foreløpig ikke svart.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen