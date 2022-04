117 elbilladere som forsvant. Og 16 andre tall som forklarer Oslo-året 2021

2021 er for lengst forbi på kalenderen. Men i Oslo kommune er man ikke ferdig med et år før man har skrevet, godkjent og vedtatt årsberetninger. Det kan gi innsikt i både smått og stort. Dagsavisen har lest noen av årsberetningene til Oslo kommune, og gravd fram følgende fakta, til din glede, nytte og omsorgsfølelse.

Ladere: 83

Antall tilgjengelige nye ladepunkter for helt vanlige elbiler.

Oslo kommune har, ved utgangen av 2021, 2174 «ordinære kommunale ladepunkt» for elbil. Det er 83 flere enn i 2020. Målet for 2021 var å bygge 200 nye punkter. Og det målet er, ifølge Bymiljøetaten, oppfylt!

Du skjønner. De har bygget 200 nye. Så har de satt av 72 ladepunkter til bildeling, og fjerna 45 på grunn av byggearbeider og sånt. Men 200 er bygget. Og målet er nådd!

Byarkivet: 116

Tilvekst i Oslo Byarkiv, i hyllemeter.

Oslo Byarkiv er alles venn. Der lagres det rareste av informasjon. Hvis du for eksempel lurer på hvor din grandtante bodde på slutten av 1870-tallet, er på jakt etter et bilde av gata di under krigen, eller bare trenger en reguleringsplan fra da David kjøpte ølet, går du til Byarkivet i Maridalsveien. Totalt er det nå 23.214 hyllemeter med dokumenter i arkivet. Håper de har en god deal på bokhyller.

Rommen-ansatte: 3,5

Faste årsverk på Rommen scene.

Også på Rommen er det antydning til krise i (eller ved siden av) blokka. “Bemanningen med 3,5 faste årsverk er på et absolutt minimum av hva som er forsvarlig”, skriver Kulturetaten om tilstanden på kommunens nye scenesatsing i Groruddalen.

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion Rommen scene har bare 3,5 årsverk ansatt. Her ser du skuespiller Hina Zaidi foran tidligere statsminister Erna Solberg, kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande, justisminister Jøran Kallmyr og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad under lanseringen av regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering, nettopp på Rommen Scene (Stian Lysberg Solum/NTB)

Kvinnelønn: 103 %

Kvinnelønn i Kulturetaten, sammenlignet med mannelønn.

Jada, Kulturetatens kvinner tjente i snitt 17.000 kroner mer enn Kulturetatens menn i 2021. Kvinnefrigjøringen er i mål! På tide å avlyse 8. mars! Eller kanskje ikke. Forskjellene i lønn er faktisk veldig varierte ut ifra hvor i hierarkiet man befinner seg. I ledelsen tjener menn betraktelig mer enn kvinner. Blant mellomledere og seniorkonsulenter har menna fortsatt et lite overtak. Men blant kulturskolelærerne, som i snitt tjener litt over 400.000 i året, der har damene et lønnsforsprang. Hvorfor? Det forklares ikke i årsberetninga. Det som derimot står, er at ledere og tillitsvalgte har fått kursing i rekruttering, likestilling og diskriminering. «Langt fra alle» deltok, så det skal gjennomføres på nytt i år.

Ufrivillig deltid: 79 %

Kvinneandelen av de som jobber ufrivillig deltid, i Kulturetaten.

Bare 158 at de totalt 526 ansatte i Kulturetaten jobber heltid. To tredjedeler av alle som jobber deltid er kvinner, og da hele 79 prosent av de som ufrivillig jobber deltid er damer. I juni 2021 satte etaten ned en arbeidsgruppe for å arbeide med heltidskultur. Likevel er det en lavere andel heltidsansatte i 2021 enn i 2020.

Badstudans: 15.000 kr.

Støtten Oslo Badstuforening fikk for å arrangere samtidsdans på sankthans i Bjørvika.

Ingenting mer å si om dette. Jeg bare synes det var litt artig med samtidsdans på sankthans, og særlig hvis det er i badstua.

Oslo 20220116. Her er badstuen, med utsikt over fjorden, Sørenga og Den Norske Opera & Balletts operahus i Bjørvika. (Javad Parsa/NTB)

Slitne bygg: 1,4 milliarder kr.

Vedlikeholdsetterslepet i Oslobygg ved inngangen av 2021.

Ikke alle bygningene som Oslo kommune eier er i like topp form. Særlig barnehagene, sykehjem, omsorgsboliger, skoler og kultur- og beredskapsbygg er slitne. Tallet er dessverre fra inngangen av året, ikke utgangen. I stedet skriver Oslobygg i sin beretning at “som følge av koronasituasjon gikk produksjon på vedlikehold noe ned (...). Estimert vedlikeholdsetterslep antas å ha økt noe som følge av dette.

Anmeldte: 3

Antall leverandører som er meldt til A-krimsenteret av Oslobygg.

Blant alle Oslobyggs store og små byggeprosjekter har det vært gjennomført mange kontroller, blant annet av om de har oppfylt arbeidstidsbestemmelser, betalt overtid etter lovverket (eller tariffavtalen) og den slags. Oslobyggs årsberetning forteller at blant alle kontrollene ble det avdekka avvik i over halvparten. I ca. 13 prosent av kontrollene ble det funnet alvorlige avvik. Og tre leverandører er meldt til A-krimsenteret.

Bytrær: 17.850

Antall trær i sentrumsbydelene.

(For øvrig en oppgang på 1660 sentrumstrær siden året før.)

Rotete fortau: 1185

Antall utdelte miljøgebyrer i 2021.

Miljøgebyrer er sånt som gis til gårdeiere når de ikke fjerner istapper, ikke rydder snø eller ikke rydder opp på tomta si. I 2021 har det vært særlig sånne «smartbags», altså søppelsekker som skal hentes av firmaer som igjen skal kjøre dem på fyllinga, som har gitt gårdeiere bøter. Hele 989 av gebyrene har vært for brudd på reglene om reinhold på fortau.

Søppel, mer eller mindre pent stabla i sekker for henting, har blitt en inntektskilde for Oslo kommune. (Hilde Unosen)

Nøkkel-lokaler: 0

Antall av Kulturetatens lokaler som bruker bookingløsninga i “Oslonøkkelen”.

Oslo-nøkkelen er digitaliseringsprosjektet Oslo Origos fremste produkt. Med en felles app for hele kommunen skal du forhåpentligvis kunne åpne både søppelfyllinger, biblioteker og svømmebassenger med tida. Men ikke alt går like lett i virkeligheten som i artige reklamevideoer, så i hvert fall i Kulturetaten greier ikke Oslonøkkelen å nå målene sine. Det skulle vært tre, det blei null.

Kunstgress: -5

Rehabiliterte kunstgressbaner i 2021, sammenlignet med planen.

Kunstgress har blitt et problem for dette byrådet. Mange av banene (og særlig de i toppfotballen) er slitte, dårlige og uegna til å spille fotball på. I fjor var planen å pusse opp seks av banene. Men resultatet ble en eneste rehabilitert kunstgressbane. Planen var også å legge om til miljøkunstgress (altså kunstgressbaner med miljøvennlig fyll i stedet for kokos eller kork eller sånt) på 4 baner, men de greide bare én. Så, hva er forklaringa? Jo, selve arbeidet blir satt ut på anbud og skal løses av private selskaper. Men i 2021 har Bymiljøetaten rett og slett ikke fått noen leverandører til å gjøre jobben. Eller, som de skriver: “Årsaken til avviket er etaten ikke mottok tilbud i anbudskonkurransene som ble lyst ut i 2021″.

Innbyggerne er også mer misfornøyd med mulighetene til å utøve organisert idrett i Oslo. Ti prosent færre Oslo-folk svarer at de er fornøyd, sammenlignet med i 2020.

Oslo kommunes kunstgressbaner, som denne på Nordre Åsen, er av variabel kvalitet. (Skeid)

Naboparkering: 25 806

Antall beboerparkeringstillatelser solgt i 2021.

Til gjengjeld har 19.927 personer klaget på parkeringsgebyr gjennom etatens digitale tjenester. Det er en økning på hele 65 prosent, sammenlignet med året før. Ikke at det er noen sammenheng, men hvis denne utviklinga fortsetter blir det langt flere klager enn tillatelser i 2022.

Popsenter-ansatte: 9

Antall ansatte i Popsentret.

Det skulle bli pop og rock-knutepunktet i Oslo, som et slags kompromiss da nasjonens store rockemuseum havna i Trondheim. Men Popsentret på Schous plass rapporterer om “en særdeles utfordrende driftssituasjon”. De har fått 20 prosent lavere rammer sammenlignet med 2018 og 2019. Antall ansatte er redusert fra 15 til 9 årsverk. Publikumstilbudet er kutta, og det holdes stengt i fellesferien. Det er dårlig nytt for ferierende ungdom som har lyst til å gå på et museum som tross alt er morsommere enn de fleste andre vi har i byen.

Oljetanker: 20 389

Antall oljetanker i Oslo.

Oljefyrens tid er kanskje snart forbi. Men fortsatt er det, ifølge Bymiljøetaten over 20.000 oljetanker i Oslo. 6.149 av dem er nedgravde og mer eller mindre i drift. For å sette dette i perspektiv: Det er rundt 350.000 boliger i Oslo. Dette betyr at det er en oljetank for hver 17. bolig. Altså, det er noen på jobben din som har sin egen lille oljetank liggende. I skoleklassen til ungene er det nesten to oljetanker i familien!

Eller, for å ta en annen sammenligning: Siden 2015 har Enova gitt støtte til 246 solcelleanlegg i Oslo. Det finnes sikkert fler, altså. For Enova støtter bare forbrukere. Men likevel. Det er fortsatt 20.143 flere oljetanker enn solceller!

Insta-fans: 12 800

Antall følgere på Instagrammen til Vigelandsparken.

Jadda, kommunen rapporterer om det meste, også hvilke sosiale medier-kontoer som har flest og færrest følgere. Vi kan lese at Kulturetatens egen Twitter-konto har økt følgerskaren med to prosent det siste året, til 2199 følgere. Kommunens kunstsamling har 3213 følgere på insta, det er en økning på hele 61 prosent. Likevel var det i fjor lite som kunne slå Youtube-kontoen til Kulturetaten, der har de registrert hele 98602 videovisninger. Riktignok var 83.000 av dem på en video med Osloskolen og Blåsemafian. Men likevel.

«Sinnataggen» «Sinnataggen» i Vigelandsparken i Oslo er instavennlig, uansett hvilke angrep eller skader den lille statuen er utsatt for. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Saltløsning: 29 115,75

Antall tonn saltløsning spredt i gatene.

2021 ble et salt år i Oslos gater. Nesten 30.000 tonn saltløsning ble brukt, det er omtrent like mye som de siste fire årene til sammen. Til gjengjeld ble det brukt litt mindre vanlig salt. Der har det vel vært et slags normalår, med 19.883 tonn.

Hvis du av en eller annen sjuk grunn vil lese mer om tall, tull og fakta om Oslo kommune kan vi på ingen måte anbefale Bymiljøetatens årsberetning. Heller ikke Kulturetatens eller Oslobyggs årsberetninger egner seg strengt tatt som spennende kveldslektyre. Men det kan jo være interessant for det!

