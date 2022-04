Kaski om sykehussaken i Oslo: – Eksplisitt løgn og bedrag

Mandag møtte flere lokalpolitikere, stortingsrepresentanter, fagforeninger og aksjonister til demonstrasjon foran Ullevål sykehus, etter at det fredag ble kjent at regjeringen valgte å gå for statlig regulering for å bygge sykehus på Gaustad.

Dette til tross for at Oslo bystyre har vedtatt at de er imot utbyggingen på Gaustad, og sterk motstand fra fagmiljøene.

– Jeg har stor respekt for dere i Arbeiderpartiet, og lokalt i Arbeiderpartiet som tar kampen internt hver eneste dag. Ikke gi dere! Men det er også åpenbart at så langt har ikke heller dere blitt lyttet til, sa stortingsrepresentant for Oslo SV, Kari Elisabeth Kaski i sin appell.

– Regjeringen skriver selv i Hurdalsplattformen at tiden for lokaloverkjøring er forbi, og at lokaldemokratiet skal vektlegges i alle saker. Det er lite som er så provoserende som så eksplisitt løgn og bedrag, og at dette ikke skal gjelde for Oslo, fortsatte hun.

Se video fra demonstrasjonen her:

Folkeavstemning

Aksjonen Redd Ullevål sykehus krever nå en folkeavstemning om fremtiden til Ullevål sykehus senest innen kommunevalget neste år.

Reaksjonene fra lokalpolitikerne i Oslo, og Senterpartiet på Stortinget har vært sterke etter at regjeringen gikk inn for statlig regulering.

– Jonas som er folkevalgt fra Oslo bruker nå pisken i regjeringa, og går mot byen sin. Det er et samla Oslo bystyre utenom Høyre som gjorde vedtak mot statlig reguleringsplan før jul som Jonas nå bruker sin makt for å tvinge igjennom. Jeg har nesten ikke ord, sier sa SP-politiker Jan Bøhler til Dagsavisen fredag.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa fredag at han er prinsipielt imot statlig regulering, og opptatt av det kommunale selvstyret.

– Nå må vi gjøre jobben vår som den viktigste høringsinstansen på en grundig og skikkelig måte. Bygging av sykehus er avgjørende viktig for Oslos befolkning, sa Johansen til Dagsavisen.

To vedtak

Oslo Ap har lenge hatt et vedtak på at de ønsker seg nytt sykehus på Gaustad, men det var først i 2021 at partiet vedtok at de ville bevare Ullevål sykehus. Mot eget partis plan sentralt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) svarte på kritikken lørdag. Hun viste til at Oslo bystyre fram til 2018 støttet sykehusplanene.

– Oslo kommune har tidligere støttet gjeldende utbyggingsplaner på de avgjørende tidspunktene i planleggingsprosessen, senest i 2018, sa helse- og omsorgsministeren til Avisa Oslo.

I tillegg pekte hun på at planene på Aker og Gaustad er en del av en samlet struktur, hvor planene henger sammen.

– Man kan ikke realisere Nye Aker slik det nå er planlagt om ikke Nye Rikshospitalet realiseres parallelt, sier hun.

