Oslo Ap snur: Vil likevel bevare Ullevål sykehus

– Vi sier at ja, vi ønsker nytt sykehus på Aker for hele Groruddalen. Ja, vi støtter at Gaustad videreutvikles. Men for å sikre Oslos befolkning nødvendig sykehuskapasitet sier vi at vi også trenger Ullevål, sier leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen.

Sykehusdebatten i Oslo har vært en tøff nøtt for Arbeiderpartiet. De har hele tiden vært ivrige forkjempere for nytt sykehus på Aker. Men de har samtidig godtatt planene til Helse Sør-Øst om å legge ned Ullevål og i stedet bygge nye sykehusbygg på Rikshospitalet på Gaustad.

Men nå snur fylkespartiet, og følger etter resten av bystyret minus Høyre. I en uttalelse som ble enstemmig vedtatt av styret i Oslo Ap tirsdag kveld står det at partilaget vil bevare Ullevål sykehus. Uttalelsen skal endelig behandles i representantskapet i Oslo Ap 16. februar.

«Ullevål sykehus må inngå som del av den fremtidige sykehusstrukturen i Oslo. Det sikrer at Oslo kan få det sykehustilbudet vi trenger» heter det i uttalelsen.

– Vi har opplevd et stort engasjement rundt dette. Jeg har vært mye rundt og snakka med partilag, fagforeninger, medlemmer og velgere. Og jeg føler meg trygg på at våre folk vil nikke anerkjennende til dette vedtaket og si at det er en veldig nyttig avklaring for oss før vi skal ut i valgkamp og snakke til folk om de store utfordringene Oslo står foran, sier Jacobsen.

Sykehuskapasitet

Oslo Ap har ikke tatt stilling til hva slags type sykehus de vil ha på Ullevål, om det for eksempel skal være lokalsykehusfunksjoner eller regionfunksjoner.

Hovedbegrunnelsen for å nå tydelig gå inn for å bevare Ullevål som sykehus i Oslo er den store usikkerheten som er skapt i sykehusdebatten. Oslos befolkning er forventet å vokse med 150.000 mennesker de neste 20 åra, befolkningen blir eldre og eldre, og sykehuskapasiteten kan fort bli sprengt.

– Vi er opptatt av at det ikke må komme noen nye utredninger nå. Vi kan ikke sette noen prosesser på vent. Det er bare å begynne bygginga av planene som finnes, sier Jacobsen.

Han er ikke helt enig i påstanden om at Oslo Ap har snudd i spørsmålet om Ullevål, selv om både han og byrådsleder Raymond Johansen flere ganger har forsvart statens planer om å legge ned Ullevål til fordel for Aker og Gaustad, og at Arbeiderpartiet i bystyret ikke stemte for å endre Oslos høringsuttalelse til sykehusplanene til å bli tydelig for å bevare Ullevål.

– Oslo Ap har aldri gjort noe vedtak om at vi ønsker å legge ned Ullevål sykehus. Jeg har ikke noe prestisje knyttet til dette i det hele tatt, men hvis vi ser på vedtaket vi gjorde for 2 år sida så sa vi at Ullevål og Gaustad må være tilstrekkelig godt utredet, sier Jacobsen, og legger til:

– Vi har sett at staten har sagt at en forutsetning for Aker er at det bare blir ett annet sykehus. Den gisselsituasjonen har vi advart mot lenge. Det vi nå slår fast er at vi vil ikke være med på et spill der det sås tvil om Aker.

Tvil om Aker

Selv om Oslo Ap nå sier at de ikke blir med på å så tvil om Aker, så kan det i realiteten være nettopp det de gjør. Helseminister Bent Høie har vært svært tydelig på at sykehusplanene for Oslo henger sammen: Uten nedleggelse av Ullevål og utbygging på Gaustad i stedet blir det heller ikke nytt sykehus på Aker.

– Jeg tror ikke Stortinget går med på å droppe Aker. Jeg tror ikke det er en reell situasjon. Vi har alltid sagt at Aker er vår prioritet nummer én, og det er det fortsatt. Det vi sier er at vi går ikke med på å sette Ullevål og Aker opp mot hverandre fordi vi ikke har fått gode nok svar på hvorfor staten mener det er nødvendig å sette de to sykehusene opp mot hverandre, sier Jacobsen.

Med dette kan Oslo Ap sette punktum for det gryende Ullevål-opprøret som var varslet i forkant av partiets årsmøte.

– Jeg tror mange av våre medlemmer og tillitsvalgte som møtte velgere i valgkampen i 2019 opplevde det vanskelig å forklare vårt standpunkt i sykehussaken. Tilbakemeldingene har vært tydelige. Da har også styret sett behov for å ha et tydeligere vedtak fordi trygghet for helse og folks sykehustilbud er en av Aps kjernesaker, sier Jacobsen.

– Også håper dere kanskje å vinne tilbake en del av velgerne som har forsvunnet til Senterpartiet?

– Oslo Ap skal ha en politikk som er i tråd med hva våre medlemmer og tillitsvalgte er opptatt av. Og vi har fått tydelige tilbakemeldinger på at dette er en viktig sak for både våre folk i partiet, men også en viktig sak for Oslofolk, sier Jacobsen.