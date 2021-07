Over hundre lynnedslag i Oslo

Det sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga like før klokka 21 til VG.

– Det ser ut til at det er utrygt de neste timene, og at vi kan få torden og litt kraftig bygeaktivitet, sier Haga til avisa.

Han trekker fram at Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsler for lyn og styrtregn flere steder, og at uværet slikt sett er som forventet.

