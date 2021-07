Uværet fortsetter med mer regn og tordenvær

– Obs, obs! Det er ute farevarsel for styrtregn og mye lyn for store deler av Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Nå har også Hordaland fått farevarsel for styrtregn, skriver meteorologene.

Varselet gjelder for tirsdag ettermiddag og kveld.

Sannsynligheten for lyn og torden øker utover tirsdag ettermiddag og kveld, og tordenværet varer til onsdag morgen.

Noe positivt med alt regnet er at skogbrannfaren østafjells ventes å avta.

15.000 lynnedslag

Meteorologisk institutt registrerte 15.000 lynnedslag mellom klokken 18 mandag og klokken 6 tirsdag.

– Hvis jeg tar med hele Skagerrak, men det er jo veldig stort, var det rundt 24.000 lyn totalt, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til VG.

Natt til tirsdag var været verst ved kysten i Agder og østover mot Oslofjorden. I tillegg var det flere lynnedslag på Helgeland ved grensen til Sverige.

– Det er mulig vi får like kraftige byger i dag, sier Granerød.

Uværet fortsetter

Det er sendt ut farevarsel for både lyn, tordenvær og styrtregn på Østlandet og i Rogaland. Uforutsigbare byger vil slå inn fra Skagerrak med regn, torden og lyn, ifølge meteorologen.

– Akkurat hvor bygene vil treffe, er vanskelig å si, men jeg regner med at det er kystområdene rundt Agder og Oslofjorden som får styrtregn i dag.

Uværet beveger seg så nordover i Innlandet og oppover fjellene i Sør-Norge.

Strømløse i Agder

I Agder var på det verste nær 6.000 husstander uten strøm mandag kveld. Klokken 8.20 var 84 husstander fortsatt strømløse, ifølge Agder Energi.

– Vi håper å få ordnet det så fort som mulig. Vi jobber kontinuerlig med det, sier presseansvarlig Nils Tore Augland.

Flere kan bli strømløse hvis uværet fortsetter, sier han.

Nettselskapet har hatt feilrettere ute hele natt til tirsdag, melder NRK.

